Geri dönüştürülen elektronik atıklar orman olacak

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması ve bundan elde edilecek gelirle ağaç dikilmesinin hedeflendiği "Atıklar Orman Olsun" projesi kapsamında, Başkentte bir ayda 2 bin ton atık toplandı.

Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği (ELDAY) öncülüğünde başlatılan ve altı ilde yürütülen projeyle Ankara'da 150 ton elektronik atık toplanması, bunun karşılığında 8 bin ağaç dikilmesi ve böylece küçük bir orman oluşturulması planlanıyor.

Bu kapsamda vatandaşlar "www.atiklarormanolsun.com" web adresine girerek, evlerindeki elektronik atıkları bildirebiliyor.

Dernek yetkilileri tarafından aranan vatandaşlara, atıklarının ne zaman alınacağına ilişkin randevu veriliyor. Ardından evden veya iş yerlerinden ücretsiz alınan atıklar lisanslı tesislerde geri dönüşüme alınıyor.

Burada da öncelikle elektronik atıkların sınıflandırılması yapılarak plastik, demir ve bakır gibi materyallere ayrıştırılıp ikincil ham madde olarak başka tesislerde değerlendiriliyor.

Proje Koordinatörü İlkim Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ilk olarak İstanbul'da başladığını ve geçen yılın sonunda da Ankara'da hayata geçtiğini söyledi.

Projenin İstanbul, Ankara Trakya, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli'de başarıyla yürütüldüğünü anlatan Yiğit, "Elektronik atıklar nelerdir? Evlerimizde sıkça kullandığımız büyük beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, iş ve evlerimizde ulunan yazıcı, tv, monitörler, cep telefonları, kablolar gibi bunların hepsi elektronik atık kapsamında. Prize takıp çalıştırdığımız veya şarj ederek çalıştırdığımız ama halihazırda işimizi görmeyen atık durumuna düşmüş her elektronik eşyayı bu kapsamda değerlendirebiliyoruz." diye konuştu.

- "Ankara'da bu kapsamda 150 bin ton atık toplayacağız"

Yiğit, proje sonunda atık veren herkes adına ağaç dikim sertifikası dağıtacaklarına işaret ederek, "Ankara'da bu kapsamda 150 bin ton atık toplayıp, 8 bin ağaç dikeceğiz. Böylece atığını veren kişi hem çevreye hem ekonomiye kazanç sağlayarak bir adet kendi adına ağaç dikmiş oluyor. Projede ilk bir ayda 2 ton atık topladık." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da da yaklaşık yılda 120 ton atık toplandığını anlatan Yiğit, Çatalca'da dikilecek fidanlar için atık bağışında bulunanlara sertifikalarının verilmeye başlandığını dile getirdi.

Yiğit, teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle cep telefonlarının da elektronik atıklar arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Türkiye genelinde her yıl yaklaşık 500 bin ton atık çıktığını biliyoruz. Bunun yarısı kadarını Türkiye'nin geri dönüşüm sektörüne kazandırdığını söyleyebiliriz. Biz ELDAY olarak geçen yıl 42 bin elektronik eşyayı geri dönüşüme kazandırdık. Böylece yaklaşık 24 bin ağacı da doğaya kazandırmış olduk. Hem karbondioksit emisyonunu azaltmış hem de ekonomiye katkıda bulunmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Elektrikli ve elektronik atıkların özel yöntemlerle geri dönüştürülmemesi halinde çevre kirliliğine neden olduğunu vurgulayan Yiğit, vatandaşlardan bu tür atıkları geri dönüşüm için lisanslı işletmelere vermeleri tavsiyesinde bulundu.