Getirisi buğdayın 3 katı!

Kurak iklim koşullarına dayanıklılığı ile dikkati çeken, bitkisel yağ üretiminden kozmetik ve biyodizele kadar birçok alanda kullanılabilen aspirin, buğdaya göre üç kat fazla ekonomik getirisinin olduğu belirtildi.



Türkiye Aspir Derneği Başkanı Prof. Dr. Fikret Akınerdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aspirin dünya genelinde rağbet gören bir bitki olduğunu söyledi.



Bakanlık desteği ve çiftçilerin gayreti ile üretimi 70 bin tona kadar çıkan aspirin hala Türkiye'de yeterince tanınmadığını anlatan Akınerdem, şöyle konuştu:



"Üretimde henüz istediğimiz rakamlara ulaşamadık. Dünyada tarıma bakış ve anlayış değişiyor. Artık ülkeler birim alandan en yüksek geliri getirecek bitkileri yetiştiriyor. Aspir en kuru şartlarda yetiştirilebilecek bir bitki. Hububata göre kurak alanlarda mutlaka hasat edilebiliyor. Özellikle üretim yapılmayan tarım alanlarımızın, hiç değilse münavebe sistemi içerisinde 2-3 milyon hektar alanının aspir tarımına tahsis edilmesi gerekiyor."



Aspir üretiminin artırılmasının ülke ekonomisine çok faydası olacağını vurgulayan Akınerdem, sözlerini şöyle sürdürdü:



"1930'lu yıllarda bu bitkiyle ilgili çalışılmaya başlandı ama ciddi olarak üzerinde durulmadı. Bugünlerde ise yıllık üretimin 70 binlerden 40 bin tonlara düştüğünü üzülerek görüyoruz. Halbuki 10 bin, 100 bin tondan değil, milyonlarca tondan bahsediyor olmamız lazım. Çünkü aspirin birim alandan getirisi buğdayın en az 3 katıdır. Suyu az kullanan, toprak isteği çok fazla olmayan, Türkiye ekolojisine de en uygun bitkilerden olan aspirin üretiminin, ülkemiz şartlarında en az 1-2 milyon tona çıkması gerekiyor."



"Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor"



Akınerdem, "Conjugated Linoleic Acid" (CLA) içeren aspir yağının, hem kilo verme hem de cildin korunmasında etkili olduğuna işaret etti.



CLA'nın vücuttaki yağları parçalayıcı özelliğine dikkati çeken Akınerdem, şunları kaydetti:



"Şeker ve kolesterolü düşürme özelliğine sahip. Aspir zayıflatıcıdır, enerji verici özelliği vardır. Kozmetik olarak değerlendirilebilen bir bitkidir. Cilde çok faydalıdır. Hiçbir katkı olmadan elinize, yüzünüze, vücudunuza sürebilirsiniz. Yarı kuruyan yağlardan olduğu için güneş kremi olarak da kullanabilirsiniz. Vücudu ölü hücrelerden de arındırıyor. Aspir yağı metabolizmayı hızlandırıyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Kolon kanserine karşı önleyici özelliğiyle de öne çıkıyor. Kolonlardaki bütün ölü hücreleri temizleyen yapısı var. Aspir kullanıp zayıflayan çok kişiye şahit oldum. Çok sayıda teşekkür telefonu aldım. Aspirle birlikte hareket de şart. Zayıflama amacıyla kullanılacaksa, sabahları iki çorba kaşığı tüketilebilir. Ben daha çok yoğurtla ya da kuru meyvelerle tüketiyorum."



Çiçeği gıda boyası olarak kullanılıyor



Aspir yağının mutfaklarda kullanımında yemeğe lezzet ve sağlık katacağını ifade eden Akınerdem, "Çorbalarda, salatalarda, yöresel yemeklerde, pilavlarda, sabah kahvaltısında yağını tüketebilirsiniz. Özellikle kahvaltılarda zeytinyağı gibi tüketebilirsiniz. Aspirin sapları kuş yemi olarak kullanılılır, biyoyakıt üretimi için elverişlidir. Çiçekleri gıda boyaları için en çok aranan bitkilerdendir. Özellikle son zamanlarda Amerika ve Avrupa'dan ülkeler, gıda boyası olarak bizden çok miktarda aspir çiçeği istiyor." ifadelerini kullandı.



Üretici Mevlüt Akbaş da aspir yağının kızartmalar için uygun olduğunu belirterek, "Isıya direncinin yüksek olması sebebiyle kızartmalarda iyi sonuçlar elde ediliyor. Nisan ayında ektiğimiz aspiri, ağustos sonu, eylül başı hasat ediyoruz. Buğday ve arpadan sonra ekilebilecek bir bitki, nohuta alternatif. Ülkemiz için aspir bitkisinin önemli olduğu kanaatindeyim. Çiftçilerimize de aspir bitkisini araştırmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.