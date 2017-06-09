GGYD'den Vali Topaca'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) yönetimi, Ankara Valisi Ercan Topaca'yı makamında ziyaret etti.

GGYD’den yapılan yazılı açıklamaya göre, GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, derneğin üye yapısı ve faaliyetleri hakkında Vali Topaca’ya bilgi verdi.

Allıoğlu, ziyarette GGYD’nin 400’e yakın üyesiyle genç girişimcilerin çatı kuruluşu olduğunu belirterek çeşitli sektörlerde yaklaşık 20 bine yakın kişiye istihdam sağladıklarını ve yıllık 6 milyar liralık cirolarıyla ülke ekonomisine katkı sağladıklarını ifade etti.

Ziyarette özel sektörle ilgili sorunlar da görüşüldü.