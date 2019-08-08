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GİB'den sektörlerde kayıt dışılığa yakın takip

- Gelir İdaresi Başkanlığınca, kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki çalışmalar sektör bazında hızlandırıldı - Başkanlıkça; turizm, ulaştırma, lojistik, akaryakıt, tütün ile alkollü içecekler sektörlerindeki kayıt dışılığın azaltılması adına çalıştaylar düzenlendi, alınabilecek önlemler değerlendirildi

GİB'den sektörlerde kayıt dışılığa yakın takip
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ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki çalışmalarını hızlandıran Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından turizm, ulaştırma, lojistik, akaryakıt, tütün ile alkollü içeçekler sektörlerinde söz konusu sorunun azaltılması adına düzenlenen çalıştaylarda ilgili sivil toplum örgütleri ve kuruluşlara iş birliği çağrısı yapıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nı tamamlayan Başkanlık, sektör bazlı çalışmalara da hız verdi.

Bu kapsamda; turizm, ulaştırma ve lojistik, akaryakıt ile tütün mamulleri ile alkollü içecekler alanlarına yönelik çalıştaylar düzenlenirken, nakit ekonomisi nedenli kayıt dışılık da ayrı bir çalıştayla ele alındı.

- Konaklamadan akaryakıta her sektör incelendi

Turizm Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı'nda, anılan sektörün hem istihdam yaratması hem de ülkeye döviz girdisi sağlaması açısından önemine işaret edildi.

Turizmin kayıt dışılık açısından öncelikli ele alınması gereken sektörlerden olduğuna dikkat çekilen çalıştayda, konaklama ve seyahat acenteciliği anlamında sektörün durumu değerlendirildi.

Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı'nda da söz konusu alanlara yönelik atılabilecek adımların vergi gelirleri ve sektörün denetimi açısından fayda sağlayabileceği değerlendirildi.

Çalıştayda; kara, deniz, demir ve hava yollarında yük ve yolcu taşımacılığı, posta-kurye-kargo taşımacılığı, tamamlayıcı hizmetler ve gümrük işlemleri gibi konular ele alındı.

Akaryakıt Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı'nda ise sektörünün vergi gelirleri bakımından önemine işaret edilerek, katılımcılara kayıt dışılığın tespiti ve önlenmesi içi kurumlar arası iş birliği çağrısı yapıldı.

Çalıştayda, akaryakıt ürünlerinin arz ve talebi, akaryakıt istasyonlarında ve istasyon dışında kayıt dışılığa yol açan unsurlar, akaryakıt kaçakçılığının ve kayıt dışılığın önlenmesine yönelik mevzuat değişikliği önerileri ele alındı.

Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin Geliştirilmesi ve Tütün Mamulleri İle Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması Çalıştayı'nda, alkol ve tütün sektörünün vergi gelirleri bakımından önemi ifade edildi.

Katılımcıların anılan sektörde kayıt dışılığın önlenmesi için kurumlar arası iş birliğine davet edildiği çalıştayda, sektörde kayıt dışılığa sebep olan sorunlar tespit edildi.

- Nakit ekonomisine takip

GİB tarafından düzenlenen Nakit Ekonomisi Nedenli Kayıt Dışılıkla Mücadele Çalıştayı'nda ise dijital ödeme alanındaki özel şirketlerin temsilcileri dinlendi.

Çalıştayda, nakit ekonomisinin ve dijital ödemelerin takip edilmesine olanak veren hukuki çerçeve ele alınırken, GİB koordinasyonunda nakit ekonomisini düzenleme ve denetleme potansiyeli bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği yapması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik denetimlerin, malların takibinden paranın takibine kaydırıldığına işaret edildi.

Düzenlenen tüm çalıştaylarda, mevzuat değişiklikleri, denetim uygulamaları, teknolojiye dayalı veri paylaşımı gibi önlemlerle kayıt dışılığı azaltacak muhtemel adımlar da tartışıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AkaryakıtçalıştayGelir İdaresi BaşkanlığıKayıt Dışı EkonomiNakitTurizm
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