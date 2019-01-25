Gıda atığının yüzde 60'ı engellenebilir

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'de yılda 214 milyar liralık 65 milyon ton gıda atığı oluştuğunu belirterek, "Bunun yüzde 60'ı engellenebilir durumda." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gıda israfının büyük boyutlarda olduğuna dikkati çekti.

Gıda fiyatlarındaki yükselişte marketlerin istikrarsız fiyat artışı kadar gıda israfının da rol oynadığını vurgulayan Palandöken, israfın yalnızca evlerde, restoranlarda yapılmadığını, fiyatların yükselmesiyle satışların azalmasından dolayı raflarda ve tezgahlarda kalarak bozulan ürünlerin de israfa yol açtığını bildirdi.

Palandöken, Türkiye'de yılda 214 milyar liralık 65 milyon ton gıda atığı oluştuğuna işaret ederek, bunun yüzde 60'ının engellenebilir durumda olduğunu aktardı.

Tarladaki ürünün sofraya gelinceye kadar yüzde 30'dan fazlasının çöp olduğunun altını çizen Palandöken, "Gıda israfıyla mücadele, gıda üretimi kadar önemlidir. Gıda israfı yüzde 42'lik oranla en çok evlerde yapılıyor. Evleri yüzde 39 ile üreticiler, yüzde 14 ile yemek sektörü, yüzde 5 ile perakendeciler takip ediyor. Geçtiğimiz yıl mevsimsel faktörler nedeniyle de birçok farklı kalemde ürün tarlada kaldı, satılamadan çöp haline geldi. Bunların olumsuz etkileri umut ediyoruz ki bu yıl bertaraf edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrafın ne dinde ne ahlakta yeri olduğunu ifade eden Palandöken tüm vatandaşların bu konuda hassas davranmasını istedi.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Ekmeğimizi, meyvemizi, sebzemizi kıymetini bilerek, israf etmeden tüketmeliyiz. Gıda ürünlerini ihtiyacımız kadar alıp, uygun şekilde saklamalıyız. En önemlisi toptan ve perakende satışlarda daha çok kazanmak için ürünlerin depolarda ve tezgahlarda bozulmasına izin vermemeliyiz. Bunu bir davranış alışkanlığı haline getirerek küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza aşılamalıyız."