Gıda denetçileri ramazanda fırsatçılara göz açtırmayacak

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hem denetim yapan personeli hem de denetim sayısını her geçen gün artırdıklarını belirterek, "Ramazanda tüketim artışını fırsat bilerek uygun olmayan gıda ürünlerinin üretim ve satışını yapmak isteyenlere göz açtırmayacağız." dedi.

Fakıbaba, AA muhabirine, gıdaların üretim aşamasından sofraya gelişine kadar her aşamada güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları kesintisiz sürdürdüklerini söyledi.

Bakan Fakıbaba, Türkiye genelinde gıda üreten, satan, toplu tüketime sunan kayıtlı gıda işletmelerinin denetim ve kontrolünün Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 81 il müdürlüğü ile yetkilendirilmiş ilçe müdürlüklerinde görevli toplam 6 bin 764 gıda kontrol görevlisiyle yürütüldüğünü bildirdi.



Üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik gıda resmi kontrolü sayısının 2002'de 39 bin iken geçen yıl 26 katına çıkarak 1 milyon 13 bini geçtiğini ifade eden Fakıbaba, 2017'deki denetimlerde gıda mevzuatına aykırı faaliyet gösteren işletmelere 16 bin 559 idari para cezası uygulandığını, 181 iş yeri için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve kesilen toplam idari para cezasının 85 milyon 674 bin 181 lira olduğunu dile getirdi.



Fakıbaba, cezaların çoğunlukla bozulmuş ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırı faaliyetler ve Türk Gıda Kodeksi'ne uygunsuzluktan dolayı uygulandığına dikkati çekerek, söz konusu denetimlerden yaklaşık 174 bin 379'unun gıda üretim yerleri, 467 bin 411'inin gıda satış yerleri ve 412 bin 65'inin toplu gıda tüketim yerlerinde gerçekleştiğini vurguladı.



- En çok denetim ekmek ve çeşitlerinin üretim yerlerinde



Bakanlık tarafından geçen yıl en çok resmi kontrol yapılan gıda işletmelerini 39 bin 425 ile ekmek ve ekmek çeşitleri üretim yerlerinin oluşturduğuna işaret eden Fakıbaba, bunu 31 bin 333 ile unlu mamul üretim yerlerinin, 24 bin 408 ile pasta, börek, hamur ve sütlü tatlılar gibi her türlü pastacılık ürünlerini üreten iş yerlerinin, 11 bin 461 ile hazır yemek üretim yerlerinin izlediğini aktardı.



Fakıbaba, lokanta ve restoranlara da yaklaşık 113 bin resmi kontrol yapıldığının altını çizdi.

Bu yıl denetim faaliyetlerini daha da yoğunlaştırdıklarını vurgulayan Fakıbaba, "1 Ocak-4 Mayıs 2017'de gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine toplam 328 bin 816 denetim yapılırken, bu yılın aynı döneminde gıda denetim sayısı yüzde 12,73 artış göstererek 370 bin 676'ya ulaştı." diye konuştu.

- Ramazan denetimleri yüzde 51 arttı



Geçen yıl ramazan ayı denetimleri kapsamında Türkiye genelinde gıda üretim, satış ve sunum yerlerinde toplam 112 bin 739 denetim gerçekleştirildiğini belirten Fakıbaba, şöyle devam etti:



"Söz konusu denetimler sonucunda bin 386 işletmeye toplam 6 milyon 791 bin 396 lira idari para cezası uygulandı. 2016 yılı ramazan ayına göre gıda denetimlerinde yüzde 51'lik artış yaşandı. Geçen sene ramazan ayında ekmek ve ekmek çeşitleri üretim yerlerinde 6 bin 837, unlu ürünler üretim ve satış yerlerinde 6 bin, şekerleme satış yerlerinde 671, pastacılık ürünlerine ait iş yerlerinde 3 bin 609, toplu tüketim ve satış yerlerinde 89 bin 514 denetim gerçekleştirildi."



- Ramazanda uygunsuz gıda üretenlere fırsat vermeyeceğiz



Yaklaşan ramazan ayında da geçmiş yıllarda olduğu gibi aynı hassasiyetle ve 6 bin 764 personelle yoğun denetim gerçekleştirileceğini vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Gıda denetimleri, halkımızın sağlığı açısından önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu öneme binaen hem denetimde bulunan personel sayımızı hem de denetim sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Gıdaların güvenilirliği konusunda vatandaşlarımız rahat olsunlar. Özellikle ramazanda tüketim artışını fırsat bilerek uygun olmayan gıda ürünlerinin üretim ve satışını yapmak isteyenlere göz açtırmayacağımızın bilinmesini isterim. Halkımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamada bakanlık olarak üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz."



- Ramazan paketlerinde son kullanma tarihi denetimi

Bakanlık olarak denetimleri risk esaslı yıllık kontrol planları çerçevesinde yürüttüklerini, bunun yanı sıra şüphe ve şikayet üzerine "Alo 174 Gıda Hattı"ndan gelen başvurularla ve bilgi edinme aracılığıyla ulaşan bilgilerle yaptıklarını anlatan Fakıbaba, "Vatandaşlarımızın gıdayla ilgili tespit ettikleri uygunsuz durumları, özellikle 'Alo 174 Gıda Hattı' başta olmak üzere ilgili yerlere ulaştırmaları denetim çalışmalarımızın amacına ulaşmasında önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, "ramazan paketi" adı altında çeşitli gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde de gıdaların son tüketim tarihiyle etiket bilgilerinin kontrol edildiğini bildirdi.