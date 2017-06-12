Gıda enflasyonu maaş artışını solladı

ANKARA (AA) - Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, 51 temel gıda maddesinde tüketicinin satın alma gücünün düştüğünü belirterek, maaş artışlarının yetersiz kaldığını söyledi.

Çakar, Dernek merkezinde düzenlediği basın toplantısında, temel gıda maddelerinin yıllık ortalama fiyat artışına dikkati çekti.

Çalışanların ve emeklilerin satın alma gücünün düştüğüne işaret eden Çakar, "TÜİK istatistiklerine göre, Mayıs 2016 ile bu yılın mayıs ayı arasındaki son bir yılda gıda maddeleri, enerji mal ve hizmetleri, su, ulaşım hizmetleri ve temizlik ürünlerinin fiyat artışları, çalışan ve emekli işçilerle memurların maaş artışlarını sollamıştır. 51 temel gıda maddesinin ortalama yıllık fiyat artışı yüzde 23,43 olmuştur." dedi.

Çakar, bazı ürünlerin fiyatlarındaki artışa değinerek, son bir yılda kuru fasulyenin yüzde 32, nohutun yüzde 60,4, koyun etinin yüzde 24, yumurtanın yüzde 25,33, tereyağının yüzde 14,34, litrelik ambalajlı suyun yüzde 15,3 ve şebeke suyunun 1 metreküp fiyatının yüzde 11,45 arttığını iddia etti.

Tüketicilerin temel gıda harcamalarından keserek kira, ulaşım, yakıt, elektrik, su, eğitim gibi giderleri karşılamak zorunda kaldıklarını dile getiren Çakar, "Türk-İş’in 2016 yılına ilişkin açlık ve yoksulluk ortalaması ile TÜİK’in hane halkı kullanılabilir gelir rakamlarını karşılaştırdığımızda, nüfusun yüzde 20'den fazlasının açlık sınırının altında, yüzde 60'tan fazlasının ise yoksulluk sınırının altında yaşadığı anlaşılmaktadır." diye konuştu.

Çakar, hükümete politikalarını tüketici haklarına uygun şekilde değiştirmesi çağrısında bulundu.