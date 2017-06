Gıda enflasyonunu mutlaka aşağı çekeceğiz

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, gıda enflasyonunu çok önemsediklerini belirterek, "Bunun mutlaka ve mutlaka aşağı gelmesi için de her türlü tedbiri almamız gerekiyor, almaya da başladık." dedi.

Bakan Ağbal, Bayburt Veli Şaban Mahallesi'nde ziyaret ettiği esnafa, bereketli kazançlar diledi. Kasapta et fiyatlarını soran Ağbal, esnafın kıymanın kilogramını 35, kuşbaşının ise 40 liradan sattığını söylemesi üzerine, fiyatların iyi olduğunu belirtti.

Ramazanda gıda fiyatlarında artış olup olmadığına ilişkin soru üzerine Ağbal, ziyaret ettiği manav ve kasaplarda fiyatları tek tek sorup öğrendiğini, fiyatların aşağıya geldiğini gördüğünü dile getirdi.

Kıymanın kilogramının 35 liradan satışa sunulduğuna işaret eden Ağbal, yaklaşık iki ay önce geldiğinde de aynı fiyattan satıldığını, bunun da fiyatlarda değişiklik olmadığını gösterdiğini söyledi.

Sadece bir ildeki fiyatların belli seviyede seyretmesinin yeterli olmayacağını vurgulayan Ağbal, "Türkiye'de fiyatların belli seviyede gitmesi lazım. Gıda enflasyonunu çok önemsiyoruz, bunun mutlaka ve mutlaka aşağı gelmesi için de her türlü tedbiri almamız gerekiyor, almaya da başladık." diye konuştu.

Ağbal, gıda enflasyonunun enflasyon sepeti içinde en önemli konu olarak durduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu konuda ekonomi yönetimi olarak ilgili kurumlarımızla çalışmalar yapıyoruz. Bir kısım kararımız yakın zamanda devreye girmiş olacak. Onlarla beraber gıda enflasyonunu kontrol altına alacağız ama esas olan orta ve uzun vadede tarımda sürdürülebilirliği, arz yeterliliğini sağlamaktır. Burada da özellikle tarım sektörüne verdiğimiz desteklerin çok daha odaklı, çok daha arz açığı olabilecek sektörlere odaklanması lazım. Tarla ile sofra arasındaki o zincir içindeki maliyetleri de aşağıya çekebilecek kalemler var, onu da biliyoruz, onları tek tek aşağıya çekeceğiz. Üretim aşamasında maliyetleri kontrol altında tutacak tedbirler alacağız ve vatandaşın sofrasındaki enflasyonu düşüreceğiz."

- "Fırıncı esnafının yanındayız"

Fırın ziyaretinde de bulunan Ağbal, sıcakta çalışan işçilere kolaylıklar dileyerek, özellikle fırıncıların ramazanda işlerinin daha da zor olduğuna dikkati çekti.

Bakan Ağbal, esnafa altyapı çalışmalarından memnun olup olmadıklarını sorarak, "Siz bizim Ankara'daki yürüyüşümüzü değiştirdiniz. Referandumda Bayburt, Türkiye birincisi oldu sizlerin sayesinde. Sizler hizmetin en güzeline layıksınız." ifadesine kullandı.

Esnafın 1,25 liradan satılan ekmeğin fiyatında 25 kuruş indirime gittiğini öğrenen Ağbal, esnafın gönüllü olarak indirim yaptığını söyledi.

Naci Ağbal, "Ekmek fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili bütün herkesin içinde olduğu yeni bir yapı kuracağız. Bu yapının içinde fırıncılar odaları da olacak, siz esnaflar da olacaksınız. Türkiye genelinde fiyat belirlemesi yaparken beraber belirleyeceğiz ama her ilin fiyatını da ayrı ayrı belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Önerilerinin bu yönde olduğunu aktaran Ağbal, fırıncı esnafının yanında yer aldıklarını dile getirdi.

Esnafa bereketli bol kazançlar dileyen Ağbal, "Allah memleketimize birlik, beraberlik ve kardeşlik versin. Huzuru eksik etmesin." dedi.

Şingah Mahallesi'ndeki Güneş Enerji Sistemleri Kontrol Merkezi ile aynı mevkide inşaatı devam eden tarım yerleşkesi ile Kaleardı Mahallesi'ndeki park alanında incelemelerde bulunan Ağbal, daha sonra merkeze bağlı Erenli köyünde restorasyon çalışması yürütülen Abdulvehab Gazi Türbesi'ni de ziyaret etti.

Maliye Bakanı Ağbal'a ziyaretleri ve incelemelerinde Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ve diğer ilgililer eşlik etti.