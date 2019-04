Gıda fiyatları dünyada yüzde 3.6 düştü, Türkiye’de yüzde 29.77 arttı

Birleşmiş Milletler’e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada gıda fiyatları martta yıllık yüzde 3.6 düşerken, Türkiye’nin mart ayı yıllık gıda enflasyonu yüzde 29.77.



FAO verilerine göre gıda fiyatları mart ayında şubat ayına göre değişmezken, Türkiye’de ise mart ayı gıda enflasyonu yüzde 2.44 olarak açıklanmıştı.



Gıda emtialarının uluslararası fiyat değişimleri için gösterge olarak kabul edilen endeks şubat ayına göre değişim göstermezken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre Türkiye’de gıda ve alkolsüz içecek fiyatları aynı dönemde yüzde 2.44 arttı.



FAO'nun bugün açıkladığı verilere göre; FAO gıda fiyat endeksi martta değişmeyerek 167 düzeyinde kaldı. Rapora göre süt ve süt ürünlerindeki sert yükseliş ve et fiyatlarındaki artış hububat, yağ ve şeker fiyatlarındaki düşüşle dengelendi.



FAO hububat fiyatları endeksi martta yüzde 2.2 düşüşle 164.8 puana gerilerken, FAO sebze yağı fiyatları endeksi yüzde 5.9 düşüşle 127.6 puana geriledi. Bu düşüşte özellikle palm, soya ve kolza yağı fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Dünya et fiyatları ise FAO et fiyatları endeksine göre 0.6 puan artışla 162.5 düzeyine yükseldi. En sert yükseliş ise yüzde 6.2 ile (11.9 puan) FAO süt ürünleri endeksinde görüldü. Endeks 204.3 puana yükselmiş oldu.



Hindistan en büyük şeker üreticisi olacak



FAO şeker fiyatları endeksi ise yüzde 2.1’lik düşüşle 180.4 puana geriledi. Raporda Hindistan’ın Brezilya’yı da geçerek dünyanın en büyük şeker üreticisi olması beklendiği vurgulandı. Brezilya realindeki düşüş ise dünya şeker fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.