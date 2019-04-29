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Gıda fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor!

Birleşik Kamu-İş'in açıkladığı rapora göre Nisan ayında gıda fiyatlarında patlama yaşandı.

Gıda fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor!
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Birleşik Kamu-İş'in açıkladığı rapora göre Nisan ayında gıda fiyatlarında patlama yaşandı. Nisan’da gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6,22 oranında artış gösterirken yıllık artış ise yüzde 58,99 oldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği fiyatları esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının nisan ayı sonuçları açıklandı.

"İktidarın seçim öncesinde, “tanzim satış, depo baskını, gümrüksüz ithalat” gibi yöntemlerle baskılamaya çalıştığı gıda fiyatlarında seçimin bitmesiyle birlikte tam bir patlama yaşandı.Nisanda gıda fiyatları bir önceki aya göre ortalama yüzde 6,22 oranında artış kaydetti. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 58,99’a kadar çıktı" denilen raporda, Tüketim harcamaları araştırmaları, en yoksul yüzde 10’luk kesimin harcadığı her 100 liranın 31 lirasını gıda için yaptığını, en zengin yüzde 10’luk kesimin ise 100 liralık harcamasının 13 lirasını gıda için ayırdığını gösteriyor.

Raporda belirtilen istatistiklere göre, tüketim harcamaları araştırmaları, en yoksul yüzde 10’luk kesimin harcadığı her 100 liranın 31 lirasını gıda için yaptığını, en zengin yüzde 10’luk kesimin ise 100 liralık harcamasının 13 lirasını gıda için ayırdığını gösteriyor.

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Gıda FiyatlarıEkonomiGıda
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