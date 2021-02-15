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Gıda güvenliğine Gıda Müşaviri imzası için yola çıktılar

Gıda Mühendileri Odası İstanbul Şubesi’nin bir yıldan fazla süredir üzerinde çalıştığı ‘Serbest Gıda Denetim Müşavirliği’ projesi için görüşmeler hızlandı. Başta Tarım Bakanlığı olmak üzere konunun paydaşı STK ve kurumlar ile istişare görüşmeleri devam ediyor. Ana hedefi ülke genelinde her alanda gıda güvenliği olan proje ile gıda sektöründe önemli adım atılması planlanıyor.

Gıda güvenliğine Gıda Müşaviri imzası için yola çıktılar

Ana hedefi ülke genelinde her alanda gıda güvenliği olan proje ile gıda sektöründe önemli adım atılması planlanıyor.

Gıda müşavirliği uygulamasıyla denetimlerin, dünya genelinde yaygınlaştığını söyleyen Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı İsa Tahta ‘Ülkemizde gıda güvenliği konusunda gerek yasal mevzuatların günümüz şartlarına göre yenilenmesi ve resmi denetimler gerekse tüketici bilinçlendirilmesi ve farkındalığı konularında son 10 yılda önemli ilerlemeler kaydedildi. Buna rağmen gerek bakanlığımızın yayınlamış olduğu ifşa raporları gerekse gıda güvenliği ile ilgili kamuoyunun yansımaları sürdürebilir bir sisteme ihtiyaç duyulduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Gıda güvenliği esaslı serbest gıda denetim müşavirliği çalışmasını bu kapsamda ele aldık ve bir yılı aşkın sürede uzmanlarımız tarafından profesyonelce hazırlayarak yönetmelik taslağı haline getirdik. Teknik personelin çalıştırılması zorunlu olmayan işletmeler için önerdiğimiz “Serbest Gıda Denetim Müşavirliği” sisteminde gıda mühendislerinin güvenli üretim için bilinçlendirme eğitimi vermesi yanında HACCP sisteminin kurulmasında etkin, pratik ve ekonomik çözümler geliştirilmesine yardımcı olması amaçlanmaktadır. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere konunun paydaşı STK ve kurumlar ile istişare görüşmelerimiz devam etmektedir.’ açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Serbest Gıda MüşavirliğiGıdamo Istanbul
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