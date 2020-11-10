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Gıda israfıyla mücadeleye destek

Muratbey, dünya genelinde gıda kaybının ve israfının 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması amacıyla başlatılan, Dünya Kaynak Enstitüsü (World Resources Initiative-WRI) tarafından yönetilen “10x20x30" girişimine destek olacak.

Gıda israfıyla mücadeleye destek

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında bulunan ‘Gıda kayıp ve israflarının 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltılması’ hedefine yönelik yürütülen WRI 10x20x30 girişiminde gönüllü olan Muratbey, iş ortağı Migros’la gıda kayıp ve israfını azaltma yolunda birlikte çalışıyor.

Gıda kaybını ve israfı azaltmak için kendi bünyesinde daha önce de çalışmalar yürüten Muratbey, WRI 10x20x30 girişimine dâhil oldu. Aynı zamanda Sürdürülebilir Gıda Platformu üyesi de olan Muratbey, üretimden tüketime kadar tedarik zincirinin tüm aşamalarında israfın önlenmesi için çalışmalarına ivme kazandırıyor. Girişim kapsamında personel eğitimlerinden, yeni teknolojilerin geliştirilmesine, süreçlerin yeniden tasarlanmasına kadar çok sayıda önemli adım atılması planlanıyor.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz için kritik bir adım

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre, dünyada her yıl üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiğine dikkat çeken Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol şunları söyledi:
“İçinde bulunduğumuz pandemi süreci bize insanların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişebilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Muratbey, bu amaçla sektöre inovatif ürünler kazandırmak için önemli Ar-Ge yatırımları gerçekleştiriyor. Bunları yaparken Muratbey’in gelecekte de sürdürülebilir bir dünyaya yapacağı katkıyı şimdiden modelliyoruz. Planlarımızı bu anlayışla geliştiriyor; sağlıklı koşullarda yenilikçi, benzersiz ürünler geliştirerek, aynı zamanda üretim yöntemlerinde yaptığımız yeniliklerle de verimliliğimizi artırarak sürdürülebilir bir dünya için katkı vermeye çalışıyoruz. WRI 10x20x30 girişimine destek vererek de sürdürülebilirlik hedeflerimize yönelik kritik ve önemli bir adım attık. Bu işbirliğinden doğan güçle ülkemizde ve tüm dünyada gıda israfının önlenmesi için gayret sarf edeceğiz.”

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