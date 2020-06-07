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Gıda olmazsa olmaz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pek çok ihtiyacımız ertelenebilir veya yok sayılabilir. Ama Her ne şart altında olursa olsun gıda ihtiyacımız her zaman öncelikli olacak. Tarımın, milli savunma sanayisi kadar stratejik bir konumunda olduğunu çok iyi anlıyoruz" dedi.

Gıda olmazsa olmaz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Dünya Gıda Güvenilirliği Günü dolayısıyla çok önemli mesajlar içeren bir açıklama yaptı.

Açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin, gözden kaçırılan gerçekleri hatırlattı ve şu noktaların altı çizildi:

. Pek çok ihtiyacımız ertelenebilir veya yok sayılabilir. Ama Her ne şart altında olursa olsun gıda ihtiyacımız her zaman öncelikli olacak. Tarımın, milli savunma sanayisi kadar stratejik bir konumunda olduğunu çok iyi anlıyoruz.

. Gıda, kadim kültürümüzde ihtiyacın da ötesine geçmiş, yaşamımızın kalbine yerleşmiştir. Düğünlerimizde, bayramlarımızda, iftarlarımızda yemekler yenir, cenazelerimizde yemekler dağıtır, hayır duaları okuruz, bir kahveyle, bir çayla gönül bağları kurarız. Hayatımızın merkezinde bu kadar önemli bir yer tutan gıda, insanlığın ortak kaderi ve geleceği haline gelmiştir.

Pakdemirli, Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nün 2'nci yılının idrak edildiğine dikkati çekerek, bu yılki etkinliklerin ana temasının, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "Gıda güvenilirliği herkesin sorumluluğu" olarak belirlendiğini aktardı.

 

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