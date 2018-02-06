Gıda sektörü, Antalya'da buluştu

ANTALYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Bakanlık olarak temel hedeflerinin esnafa vizyon çizerek, sürdürülebilir rekabetçi bir ortamda işlerini devam ettirebilmelerini sağlamak olduğunu bildirdi.

Çiftci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünce, "Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Gıda Sektörü Analizi" Projesi kapsamında Antalya'da bir otelde düzenlenen "Gıda Sektörü Bilgilendirme Toplantısı"nda, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın önemli olduğunu, yürütülen başarılı operasyonlarla Türkiye'yi şer odaklarından kurtaracaklarını ifade etti.

Hükümet olarak esnaf için çalıştıklarını aktaran Çiftci, esnafın, ekonominin omurgası, en büyük dinamizmi olduğunu dile getirdi.

Çiftci, Bakanlık olarak tüm politikaları buna dönük yaptıklarını, esnafa hizmetler geliştirdiklerini bildirdi.

Esnafın ekonomik koşullara ayak uydurabilmesi için günlük politikalar değil, uzun vadeli, sürdürülebilir politikalar ürettiklerine dikkati çeken Çiftci, 2015 yılı itibarıyla "Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Gıda Sektörü Analizi" projesi kapsamında 18 mesleğin inceleme altına alındığını kaydetti.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren mesleklerin yüzde 84'ünün incelemeye alındığını, gerekli analizlerin yapıldığını anlatan Çiftci, söz konusu çalışmanın kamu-özel sektör iş birliğine güzel bir örnek olduğuna işaret etti.

Çiftci, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde esnafa ve tüccara yol açılacak. Bakanlık olarak temel hedefimiz esnafımıza bir vizyon çizmek. Esnafımızın sürdürülebilir rekabetçi bir ortamda işlerini devam ettirebilmesini sağlamaktır. Esnaf için politikalar yürüterek yolumuza devam ediyoruz. Esnafın yarını bugünden çok daha iyi olacak. Esnaf işini büyütüp, devam ettirebilmesi için kredi alanında önlerini açtık. Finansmanın ne kadar kolay ve ucuz olduğunu, faizsiz kredi sağladığımızı net şekilde görebilmekteyiz. Desteklerimiz sonuna kadar devam edecek."

- "Kredi konusunda önemli başarılara imza attık"

Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan da esnaf destek sistemi hakkında bilgi vererek, ahiliği farklı boyutlara taşıdıklarını kaydetti.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ ise önceliklerinin KOBİ'ler olduğunu, esnafın KOBİ'ye, KOBİ'nin büyük sanayi erbabına dönüşmesi için verdikleri desteklerle Türkiye ekonomisinin değer kazanmaya devam edeceğini aktardı. Torusdağ, esnafın uygun koşullarda kredi imkanına ulaşarak işlerini geliştirebilmeleri konusunda başarılara imza attıklarını söyledi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, esnafın her zaman devletinin yanında olduğunu, kasaplar olarak önlerine çıkarılan engellerin kaldırılmasını istediklerini bildirdi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da programın esnaf açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyon Genel Başkanı Ali Karaca, Afrin'deki operasyonu yürüten Mehmetçik'e başarılar dileyerek, FETÖ'nün darbe girişiminde de dik durduklarını ifade etti.

Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Başkanı Etem Aykut Yenice, esnafın, yaşadığı kentin dinamosu, kent kimliğine katkı sunan, ülkenin barometresi, 24 saat ışığı sönmeden her türlü ortamda kepengini açan insanlar olduklarını bildirdi.