Gıda sektörü enerji kesintisinden muaf olsun

Enerji krizinin gıda güvenliğini ve güvencesini riske atmaması için gereken önlemlerin alınması gerektiğini ve enerji kesintisinin gıda sanayiine uygulanması durumunda bunun, hem sofralarımızda ciddi bir gıda güvenliği riski doğuracağını hem de gıda sanayiinde telafi edilemez ekonomik kayıplara neden olacağını söyleyen MÜMSAD Başkanı Ebru Akdağ, “Gıda sanayisi, doğalgaz ve elektrik kesintilerinden muaf tutulmalı” dedi.

İran’dan Türkiye’ye gelen doğal gaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle doğal gaz kısıntısı uygulaması gündemdeyken, elektrik kesintisiyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. TEİAŞ’ın aldığı son kararla, 24 Ocak Pazartesi saat 00.00’dan itibaren Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinde (OSB) 72 saat (üç gün) süreyle elektrik kısıntısı uygulanacağı duyuruldu. Bu durum, ülke sanayi üretiminin en az 3 gün süreyle tamamen durması anlamına geliyor.

“Kesinti halinde gıda güvenliği riski doğar”

Doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarının özellikle gıda sektöründefaaliyet gösteren kuruluşlar için çok ciddi kayıplar anlamına geleceğini vurgulayan Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Başkanı Ebru Akdağ, şu açıklamayı yaptı: “Gıda üretiminde kullanılan ham maddelerin tarladan soframıza kadar uzanan tüm aşamaları titizlikle yönetilmek durumunda. Gıdaların herhangi bir sağlık riski taşımadan ve israf olmadan tüketicilere, yani sofralarımıza ulaşabilmesi için uygulanması gereken hammadde tedariki, gıda işleme, depolama, nakliye ve sunuşyöntemleri büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte uygulanması gereken ısıl işlemler, üretimdeki kritik kontrol noktalarının gözetilmesi, soğuk hava depolarında uygun koşulların sağlanması gibi kesintilere tahammülü olmayan adımlar bulunmaktadır. Olası enerji kısıtlaması öncelikle gıda güvenliği riski doğuracak olup, ciddi boyutlarda gıda israfına da neden olacaktır. Dolayısıyla gıda güvenliğinin sağlanabilmesi, gıda israfının önlenmesi ve halkımızın güvenilir gıdaya erişebilmesi adına doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından gıda sanayimiz muaf tutulmalıdır” dedi.

“Gıda sektörü muaf tutulmalı”

Öte yandan birçok sektörü durma noktasına getiren pandemidöneminde gıda sektörünün üretimi aksatmaması için muafiyet tanınması sınavını gıda sektörünün çok başarılı bir şekilde geçtiğini herkesin kabul ettiğini vurgulayan Akdağ,“Pandemi sürecinde gıda sektörü çalışmasına devam etmesine olanak sağlayan muafiyetler sayesinde rafların boş kalmamasını sağlayarak önemli bir sınavdan takdirle geçmiştir. Bugün de benzeri bir muafiyetle gıda güvencesini sağlayabilmeliyiz” açıklamasında bulundu.