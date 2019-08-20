Gıda sektörü ihracatında durağanlığı aşmayı hedefliyorlar

4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 1.000’den fazla markanın katılımıyla gerçekleşecek olan 27. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı -WorldFood İstanbul, gıda sektörünün tüm oyuncuları için bir buluşma noktası. Ulusal ve uluslararası birçok markanın yer alacağı Fuar’da, sektörün ekonomisi derinlemesine ele alınarak gıda ve gastronomi alanında yaşanan en yeni gelişmeler, uluslararası rekabetteki son durum ve sektöre dair veriler dört gün boyunca gerçekleşecek paneller ve konferanslar ile ele alınacak.



Ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapacak olan Fuar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), TÜGİDER (Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği), PAKDER (Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşletme ve Paketleme Sanayicileri Derneği), İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği, ETÜDER (Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği, MARSAP (Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu), PLAT (Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği) ve Aşçılar Derneği tarafından destekleniyor.



Gıdada ihracatı artırmak için uluslararası fuar katılımları önemli



Gıda sektörüne dair durağanlığa işaret eden verilere rağmen ülke potansiyelinin önemine değinen Fuar Direktörü Semi Benbanaste, 2019 yılının Ocak-Nisan döneminde tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde 1,0 düşerek 5,37 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Benbanaste şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi, gıda ve içecekler sanayi üretiminde küçülme çok sık görülen bir gelişme değil. İç tüketimdeki durgunluk ile ihracattaki sınırlı gerilemenin gıda ve içecekler sanayii üretiminde daralmaya yol açtığının altını çizmek isteriz. Olumsuz görünen tabloyu lehimize çevirebilmek için kadim mutfağımızı zenginleştiren özgün ve otantik tarım ürünlerimizin; entegre bir üretim, saklama ve ambalajlama süreci sonucunda ihraç edilmesi oldukça önemli” dedi.



Türkiye’nin tarım ve gıda sektörünün büyüklüğü ve potansiyelinin tartışılmaz olduğunu söyleyen Benbanaste, “Biz, ITE Türkiye olarak bulunduğumuz noktada, dış talebi artırarak üretimi körükleyecek, dolayısıyla bu alana yatırımı da artıracak bir mekanizmanın parçasıyız. Talebi artırabilirsek arz buna çok hızlı ve olumlu tepki verecektir. Bu yıl için hedefimiz gerek nicelik gerekse nitelik olarak B2B görüşmelerinde çıtayı daha yukarıya taşıyabilmek. Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatına ölçülebilir katkı sunacağımıza inanıyoruz. Şu anda yıllık tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 20 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşiyor. Ülkemizin daha büyük rakamlara ulaşmayı hak ettiğine inanıyoruz” şeklinde görüşlerini paylaştı.



Rekabette kal, rekabetçi kal



Benbanaste gıda sektörüne çağrı yaparak, “Günümüzde, hangi sektörde olursanız olun, “rekabette kalmak ve rekabetçi kalmak” için fuar ortamlarında olmak ve o atmosferi solumak şart. Katılımcılarımız da bilgilerini güncellemek, rekabeti tanımak, yeni pazarlara girmek ve dünyayla senkronize olmak için fuarda yer alıyor” dedi.



Geçen sene 2017 yılına göre uluslararası ziyaretçi oranında %52 artış yakalayan WorldFood İstanbul Fuarı, 2018 yılında 29 ülkeden 430 katılımcı, 133 ülkeden 16 bin 85ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuar 4 günde, katılımcılarına toplamda 339 milyon Euro’nunüzerinde yeni iş hacmi potansiyeli yaratma imkanı sağladı. Fuar, bu yıl yükselen bir grafikle 45 ülkeden, 500 katılımcı ve 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.



Perakende zincirleri, içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş sebze-meyve, deniz ürünleri, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamuller, unlu mamuller, hububat ve kuruyemiş gibi başlıklarda pek çok marka ve üretici 27. WorldFood İstanbul’da olacak. 350’den fazla yerli katılımcı markanın yer alacağı Fuar’da, son dönem tüketim trendleri ile birlikte yükselen bir başka değer olan özgün yöresel lezzetler sunulacak.



Alım heyeti programı bu yıl da uluslararası iş birliklerine imkan sunacak



WorldFood İstanbul Fuarı’nın en etkili alanlardan biri olan ‘Alım Heyeti Programı’ ITE Turkey ve Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ortaklığında gerçekleşecek. Alım heyeti programı ile katılımcı firmalara ihracat potansiyeli yaratan Fuar’a, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, Hindistan, Hollanda ve Amerika'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden 100’den fazla yabancı alıcının gelmesi hedefleniyor.



