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Gıda sektörü temsilcileri Eskişehir'de buluşacak

- TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen "Eskişehir Gıda Fuarı" 18 Nisan'da kapılarını açacak

Gıda sektörü temsilcileri Eskişehir'de buluşacak
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ESKİŞEHİR (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş'nin, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği "Eskişehir Gıda 2019 Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı", 18-21 Nisan'da gerçekleştirilecek.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP'ın fuarcılık endüstrisindeki 40 yıllık deneyim ve bilgi birikimiyle Eskişehir'de ilk kez hazırlanan Gıda Fuarı, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) - TÜYAP Fuar Merkezi'nde, 18 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de kapılarını açacak.

ETO, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, KOSGEB, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Eskişehir Aşçılar Derneği ve Eskişehir Lokantacılar Odası tarafından desteklenen fuarda, her türlü yiyecek-içecek ürünleri, endüstriyel mutfak ekipmanları, son teknoloji gıda ürünleri ile HORECA ve EDT sektörü, gıda toptancıları, aşçılar, satın almacılar, otel ve restoran yöneticileri buluşacak.

Eskişehir Gıda Fuarı, 21 Nisan Pazar günü sona erecek.

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