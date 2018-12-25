Gıda sektöründe yılbaşı beklentisi

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Dövizdeki spekülatif ataktan olumsuz etkilenen gıda sektörü yılbaşı hareketliliğine odaklandı.

Dövizdeki dalgalanmanın etkisiyle fiyatların yükseldiği kuru yemiş ve temel gıda sektöründeki işletmeler, yeni yıla "yılbaşı hareketliliğiyle" girmeyi umuyor.

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman, AA muhabirine, kuru yemişlerin yılın her döneminde tüketildiğini, özellikle yılbaşı gecesinin en sevilen gıda ürünleri olduğunu söyledi.

Geçen yılki 9,6 milyar liralık iç pazar büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar lirasının aralık ayında, 375 milyon lirasının ise yılbaşı döneminde elde edildiğini belirten Karaman, "Bu yıl, yılbaşı dönemindeki satışların geçen seneyle paralellik göstereceğini, ciromuzun 350 milyon lira ile 375 milyon lira civarında gerçekleşerek 2017'deki rakamları yakalayacağını düşünüyoruz." dedi.

Karaman, bu yıl yaşanan ekonomik dalgalanmaların, faiz artırımları ve kurdaki yükselişin kuru yemiş sektörünü de olumsuz etkilediğini dile getirerek, sektör olarak ciddi bir daralma yaşadıklarını, satışlarının azaldığını bildirdi.

Yüksek oranlarda ithal edilen ceviz, badem, kaju, çerezlik ay çekirdeği, kahve, hurma gibi ürünlerin döviz kurundan etkilendiğine işaret eden Karaman, şöyle konuştu:

"Dolarla ithal edilen bu ürünlerin iç pazarda Türk lirasıyla satışa çıkması sebebiyle fiyat artışları yaşandı. Bu durum da ürünlerin iç pazarda tüketimini düşürdü. Ayrıca, kuru yemiş, ambalaj ve kağıt piyasası girdilerinin peşin fiyata dönmesi, faizlerdeki ciddi tırmanış, sektörümüzdeki orta ölçekli ve büyük tedarikçileri oyun dışı bırakmıştır. Kısacası bu yıl, tüm ülke ekonomisi, vatandaşlarımız ve sektörümüz nezdinde zor bir sene oldu."

Karaman, gelecek yıl ekonominin iyi gitmesi halinde iç pazarın tüketiminde yaşanacak artışın kuru yemiş sektörünün yeniden canlanmasına vesile olacağını ifade etti.

- "Fiyatların çok yükseltilmemesi konusunda temennimiz var"

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Etem Aykut Yenice de yılbaşı gecesinin federasyon çatısı altındaki lokanta ve kebapçıların en çok iş yaptığı günlerden biri olduğunu söyledi.

Federasyona bağlı işletmelerde yılbaşı gecesine özel bir fiyatlandırma yapılmasının söz konusu olmayacağını ve bu konuda özverili davranılacağını belirten Yenice, "İşletmelerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da kapasitesine ve hitap ettiği kitleye göre çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Tabii fiyatlandırmalar etkinliğin içeriğine göre farklılık gösterebilir. Tüm işletmeler yılbaşını bekliyor ancak ülkenin enflasyonla mücadele ettiği bir ortamda bir gecede yüksek fiyatlarla insanlara yüklenmemek gerekiyor. Üyelerimizden fiyatların çok yükseltilmemesi konusunda temennimiz var."

Yenice, yılbaşı gecesi maliyetleri düşürmek amacıyla hile yapan ve halkın sağlığıyla oynayanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim işletmelerimizde böyle bir şeyin olması mümkün değil, biz bunun güvencesiyiz ancak hileye kaçan yerler de olacaktır. Bu nedenle ilgili bakanlıkların, belediyelerin ve sağlık kuruluşlarının yılbaşı öncesi denetimlere yoğunluk vermesi halk sağlığı açısından büyük önem arz ediyor."



