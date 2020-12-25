KOBİ’lere özel olarak “KOBİ Sektör Paketleri” sunmaya devam eden Şekerbank, son olarak “Gıda Sektörüne Destek Paketi”ni hayata geçirdi. 36 aya varan vadelerle, esnek ödeme planlarının sunulduğu paket kapsamında ödemeler Mart 2021’e kadar ötelenebiliyor. Pakette nakit desteğinin yanı Şeker Bonus Business ve Üreten Kart sahiplerine yaptıkları 10 bin TL değerindeki alışverişlerinde 100 TL ekstre indirimi sunulurken, POS kira bedeli muafiyeti de sağlanacak.

Pandemi sürecinin yarattığı etkileri en aza indirmek için KOBİ’lere sektörel bazda da avantajlar sunan Şekerbank, “KOBİ Sektör Paketleri”ne bir yenisini daha ekledi. Son olarak “Gıda Sektörüne Destek Paket”ini hayata geçiren banka, gıda sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere finansman desteği sağlıyor.

Şekerbank “Gıda Sektörüne Destek Paketi” ile 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranları sunuyor. Ayrıca esnek ödeme planlarının yer aldığı paket kapsamında ödemeler Mart 2021’e kadar ertelenebiliyor.

“Gıda Sektörüne Destek Paketi” ile KOBİ’ler internet ve mobil şubeden yapacakları EFT/havale işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. Şeker Bonus Business ve Üreten Kart ile 10 bin TL değerindeki harcamalarına 100 TL ekstre indirimi sunan paket, avantajlı POS kira bedeli muafiyetini de kapsıyor. Destek paketi ile 1.000 TL değerinde hizmet içeren KOBİ Hesaplı Paket’ne ise 1 TL ile sahip olunabiliyor.

Tuğbay Kumoğlu: “Pandemi sebebiyle nakit akışlarında dalgalanma yaşan gıda sektörüne tam destek sağlıyor, KOBİ’lerimizi yalnız bırakmıyoruz”

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Banka’nın gıda sektörüne özel yeni destek paketi hakkında şunları söyledi: “Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) içerisinde 280 milyar liraya yaklaşan payı, 40 bin işletmesi ve 400 binin üzerinde çalışanıyla Türkiye'nin en büyük imalat sanayisi konumunda. Aynı zamanda bu sektördeki çalışan sayısı bazında işletmelerin %76’sının KOBİ statüsünde olduğu görülmektedir. Bu derece önemli bir sektörün pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olması ve nakit akışlarında ciddi dalgalanmalar yaşaması sebebiyle sektördeki KOBİ’lerimize destek olmak için pek çok avantaj içeren bir paket hazırladık. Şekerbank olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemleri hep birlikte atlatacağımız inancıyla her koşulda müşterilerimize tam destek sağlayacağız.”