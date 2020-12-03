Gıda sektörünün başarısı bizi dünyadan ayırdı

Kısa adı TOBB olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birilği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ekonomiye ilişkin önemli değelendirmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iş dünyası ile yaptığı toplantıların çok önemli olduğunu belirten Kopuz şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle enflasyon ile mücadele vurgusu yaptı. Bunun çok önemsiyoruz. Bizim ev sahipliğimizde katıldığı TOBB toplantısında bütün üyelerimizin sorunlarını tek tek dinledi, bazılarına cevap verdi. Ve en önemlisi notlar aldı. Biz iş dünyası için çok olumlu oldu bu toplantı olarak görüyoruz. Biz o güveni iş dünyası olarak Cumhurbaşkanı’mızdan ve bakanlarımızdan almış olduk .Toplantıya katılan yaklaşık 2500 arkadaşımızın sorunlarla ilgili kafalarındaki şüphelerin netleştiğini söyleyebilirim.

Şu anda tüm dünya ve ülkemizin zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Başkan Ali Kopuz şu görüşleri dile getirdi:

- Evet zor günlerden geçiyoruz pandemi ile gelen yasak ve kısıtlamalar var maalesef maske mesafe ve hijyen de millet olarak çok duyarlı davranmadık ve davranmıyoruz. Bundan dolayı bazı kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasağı mecburiyetten dolayı geldi. Özellikle restoran sektörünün paket servise dönmesi kararı hükümetimizin yaptığı çağrıları vatandaşımızın kulak arkası etmesinden kaynaklı olarak mecburen alındı. Ancak biz bu süreci yine de iyi getirdik. Devletin ekonomik teşvikleri yanında üyelerimizin sorunlarını TOBB Başkanımız vasıtasıyla sürekli anlattık ve hükümet de birebir ilişkilerde şu döneme kadar üreticimizin sorunlarının yüzde 99’u çözüldü diyebilirim.

Ali Kopuz 2021 yılına ilişkin beklentilerini ise şu cümlelerle özetledi:

- Ülke olarak bir çok dünya ülkesine göre bu süreci çok az hasarla atlatacağımızı düşünüyorum. 2021’de aşı dağıtılır ve bu sistem hızlı bir şekilde geliştirilirse 2021 in bizler için olumlu geçeceğinş düşünüyorum. Eğer dolaşımda ve lojistik de bir sıkıntı olmazsa 2021’de ihracatımızı misli ile katlayacağımızı düşünüyorum. Faiz artırımını mecburen yaptığımızı herkes biliyor çünkü doların frenlenmesi gerekiyordu piyasanın önünü görebilmesi için dolar kurunun öngörülebilir olması gerekiyor. Bundan dolayı faizlerdeki yükselmenin geçici olacağını düşünüyorum. Biz iş dünyası olarak üretip satmanın derdindeyiz. Ülke olarak pandemi sürecinde dünyadan ayrışmış bir vaziyetteyiz. Özellikle tarım sektörü bu süreci kayıp vermeden atlattı. Gıda kolay ulaşılması gereken emtiaların başında geliyor. Bizim gıda ile ilgili sıkıntımız olmadı. Tüm dünya gıda ile ilgili sıkıntı çekerken biz ülke olarak hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sağlık sektörümüz başlı başına bir imtihan verdi. Türkiye’nin bu anlamda başarısını tüm dünya kabul etti. Biz ülke olarak birçok ülkeye maske dahi l birçok yardımda bulunduk.