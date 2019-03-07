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Gıda sektörünün paydaşları IBAKTECH Ankara'da buluştu

ANKARA (AA) - Ekmek, pasta makineleri, dondurma, çikolata ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar, IBAKTECH Ankara'da bir araya geldi.Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da düzenlenen fuarda 4 gün boyunca...

Gıda sektörünün paydaşları IBAKTECH Ankara'da buluştu
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ANKARA (AA) - Ekmek, pasta makineleri, dondurma, çikolata ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar, IBAKTECH Ankara'da bir araya geldi.

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da düzenlenen fuarda 4 gün boyunca sektördeki yeni ve farklı teknolojiler sergilenecek.

MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın "işin sırrı" konseptiyle ziyaretçilerle buluşacağı etkinlikte, yeni nesil yenilebilir resim kağıtları, kumaş ve dantellerin yanı sıra Endüstri 4.0'a uygun, karanlık değirmende, insansız fabrikada üretilen unların tanıtımı yapılacak.

Ustalar tarafından fuara özel olarak hazırlanacak baklava ve börekler, ziyaretçilere ikram edilecek.

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Çikolata Ve Teknolojileri FuarıDondurmaEkmekIBATECHPasta
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