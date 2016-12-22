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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:

- "EXPO 2016 Antalya'nın toplam maliyeti 1 milyar 720 milyon lira"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:

ANTALYA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "EXPO 2016 Antalya'nın toplam maliyeti 1 milyar 720 milyon lira." dedi.

Çelik, EXPO 2016 Antalya'nın yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, son 10 günde ciddi ve üzücü hadiseler yaşandığını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ve yaralılara şifa diledi.

EXPO 2016 Antalya'nın uluslararası boyutunun sona erdiğini hatırlatan Çelik, "Bu çerçevede EXPO, gerek Antalya'ya gerekse ülkemize bu zor dönemde ciddi kazanımlar sağladı. Antalya yeni bir cazibe alanı kazanmış oldu. Özellikle Aksu bölgesinde önemli gelişmelere katkı sağladı. Dere ıslahlarıyla tarıma da ciddi katkı sağlanmış oldu. Raylı sistemlerden kolektörlere, alt geçitlerden üst geçitlere varıncaya kadar ciddi altyapı hizmetini alma imkanı oldu." diye konuştu.

EXPO'nun "yeşil şehir" bilincinin gelişmesi noktasında da son 6 ayda önemli kazanımlar sağladığına işaret eden Çelik, bu alanın Antalya ve ülke turizmine hizmet vermeye devam edeceğini dile getirdi.

- EXPO'nun maliyeti

Kamuoyunda ve basında EXPO 2016 Antalya'nın maliyeti konusunda bazı değerlendirmeler yapıldığına değinen Çelik, EXPO ile ilgili saklı bir şeyin olmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bütçenin ortada olduğunu belirten Çelik, "EXPO 2016 Antalya'nın toplam maliyeti 1 milyar 720 milyon lira. Bu rakamı açıklamış olayım, rastgele bazı değerlendirmeler yapılmasın. Bu rakam tabi ki önemli bir meblağ. Antalya'mız, ülkemiz ve turizmimiz için helal olsun. Konuyla ilgili bilgi almadan rastgele değerlendirmeler yapılmasını haksızlık olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum." dedi.

EXPO 2016 Antalya'nın tasfiye ve sayım işlemlerinin sürdüğünü ifade eden Çelik, bir sonraki yönetim kurulu toplantısına kadar bu işlemlerin tamamlanmış olacağını kaydetti.

Toplantı sonunda EXPO 2016 Antalya bildirgesi basın mensuplarıyla paylaşıldı.


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Bakan Faruk ÇelikExpo 2016 Antalya
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