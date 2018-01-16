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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Gaziantep'te

- Bakan Fakıbaba: - "Tarımsal kuraklık endişesi yok. Olması durumunda Tarım Bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği olacak, bu konuda endişeye mahal yok"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Tarımsal kuraklık endişesi yok. Olması durumunda Tarım Bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği olacak. Bu konuda endişeye mahal yok." dedi.

Fakıbaba, Altunkaya Çiftliği'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep'in önemli bir kent olduğunu ifade eden Fakıbaba, gezdiği çiftliğin de tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini belirtti.

Gazetecilerin, tarımsal kuraklık olabileceği yönündeki endişelere ilişkin sorularını da cevaplandıran Fakıbaba, "Allah'a şükür şu an tarımsal kuraklık seviyesinde değiliz. Biz bu konuda önlemlerimiz alıyoruz." dedi.

Bu konuda sıkıntı yaşanmaması için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle GAP ve DAP'ın acil şekilde bitirilmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız da bu konuda çok önemli, ciddi çalışmalar yapıyorlar. İnşallah bunların neler olduğunu göreceksiniz. En kısa zamanda açıklanacaktır. Tarım Bakanlığı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Esas sorumlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı ama yine iki bakanlık el ele vererek, 'bu sorunla nasıl baş edebiliriz' bunun hesaplarını yapıyoruz. Başaracağımıza inanıyorum. İnşallah Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış görülüyor. Biz hem hava tahminlerini takip ederek hem de bakanlık ve hükümet olarak neler yapacağımızı en kısa zamanda bütün basına, halkımıza açıklayacağız. Tarımsal kuraklık endişesi yok. Olması durumunda Tarım Bakanlığımızın sigortaları var, devlet desteği olacak, bu konuda endişeye mahal yok."

Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler, daha sonra çiftlikte incelemelerde bulundu.



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Anahtar Kelimeler:
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
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