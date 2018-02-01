Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:

İZMİR (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz sonuna kadar terörle mücadele edeceğiz. Bu güzel vatanımızı Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Lazların, Çerkezlerin, Alevi'sinin, Sünni'sinin mükemmel yaşadığı bir ülke haline getirmek boyumuzun borcu." dedi.

Bakan Fakıbaba, AGROEXPO 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı programı kapsamında İrlanda Tarım, Gıda ve Denizcilik Bakanı Micheal Creed, Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Nenad Rikalo, Ürdün Tarım Bakanı Khaled Mousa Al Hanifat ve Romanya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Maricel Floricel Dima ile basına kapalı ikili görüşmeler yaptı.

Daha sonra Kaya Thermal Otel'deki "İzmir Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda sektör temsilcileriyle bir araya gelen Fakıbaba, yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002'den beri çok gelişme yaşandığını söyledi.

Tarım konusunda da önemli gelişmeler olduğuna işaret eden Fakıbaba, "Ama yeterli olduk mu? Olmadık. Hükümetlerimiz tarımın gelişmesi için her türlü desteği vermiştir, vermeye de devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, bana bu görevi ilk verdiğinde şunu söylediler: 'Tarım, gıda, hayvancılık o kadar, öyle önemli ki Türkiye'nin geleceği, dünyanın geleceği bunda.' Onun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fakıbaba, eğitimin önemini vurgulayarak, çiftçileri eğitimle buluşturduklarında "tarımda 4.0"ın her ilde gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

İzmir'in buna hazır olduğunu ifade eden Fakıbaba, kentin sadece turizm, liman, kültür, sanayi şehri değil, aynı zamanda tarımın çok önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

- "Sonuna kadar terörle mücadele edeceğiz"

Bakan Fakıbaba, eskiden kırmızı etin yüzde 25'inin sadece küçükbaş hayvanlardan sağlandığını hatırlatarak, "Maalesef terör belasından dolayı yüzde 10'lara düştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu ve Güneydoğu'da meraların hayvancılığa açılacağı müjdesini vermesi, oradaki bütün insanları mutlu etmiştir." diye konuştu.

Sorunların birlik ve beraberlikle aşılabileceğini vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Şu anda Mehmetçik'imiz Afrin'de bizim için çalışıyor. Şehitlerimiz bizim için oluyor. Allah mekanlarını cennet etsin. Biz de çok çalışacağız, yılmayacağız. Bu ülke büyük bir ülke, Güneydoğu'su, Ege'si, Marmarası'yla. PKK'nın ne olduğunu şimdi daha iyi gördüm. PKK, Kürt halkını hiçbir zaman temsil etmedi. O sadece piyondu. Benim Kürt kardeşlerim çok saygı duyduğum, namuslu insanlardır. Gittiği kente güç katan arkadaşlarımızdır. Biz sonuna kadar terörle mücadele edeceğiz. Bu güzel vatanımızı Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Lazların, Çerkezlerin, Alevi'sinin, Sünni'sinin mükemmel yaşadığı bir ülke haline getirmek boyumuzun borcu.

Sadece hükümetimizin değil, tüm halkımızın borcu olarak düşünüyorum."

Fakıbaba, herkese güvenli gıda sağlamanın çok zor bir iş olmadığını dile getirerek, "Birlik, beraberlik içinde, empati yaptığımızda, ürettiğimiz gıdaları kendimiz yer gibi düşündüğümüzde, hijyenine, güvenliğine dikkat ettiğimizde olamayacak bir şey yok. Başkası başarmışsa bizim başaramama gibi problemimiz olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Daha temiz ve kaliteli üretim politikalarını hayata geçirmeliyiz"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de tarım sektörünün geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünyanın en stratejik sektörlerinden birisi olacağını söyledi.

Türkiye'nin dünya tarım alanlarının yüzde 1'inden daha azına sahipken tarımsal üretimin yüzde 2'sini gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kestelli, "Benzer başarıyı tarım ve gıda ürünleri ihracatında yakalamak için politikalar geliştirmeliyiz. Bunu gerçekleştirirken değişen tüketici istekleri ve daha sağlıklı yaşam talepleri gibi bireysel talepler ile artan çevresel tehditler gereği daha sağlıklı, daha ekolojik, daha çevreci, daha temiz ve kaliteli üretim politikalarını hayata geçirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Fakıbaba, toplantıda sektör temsilcilerinin sorunlarını da dinledi.