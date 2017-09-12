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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Manisa'da

- Bakan Fakıbaba, sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümünü Tarım Kredi Kooperatifi adına kilogramı 4 lira 10 kuruştan satın aldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Manisa'da

MANİSA (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sezonun ilk kuru üzüm satış törenine katılarak Tarım Kredi Kooperatifi adına kilogramı 4 lira 10 kuruştan üzüm aldı.

Manisa programı çerçevesinde Tarım Kredi Kooperatifi Saruhanlı Şubesi'nde düzenlenen sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzüm satış törenine katılan Fakıbaba, sezonun ilk ürünlerini inceledi.

Çok sayıda üreticinin katıldığı törende Kooperatif adına üretici Ali İrfan Pala'nın getirdiği 3 tonluk çekirdeksiz kuru üzüm için pazarlık yapan Bakan Fakıbaba, kilogramına 4 lira verdiği teklifin kabul görmemesi üzerine fiyatı 10 kuruş artırdı.

Bakan Fakıbaba, ilk ürünü kilogramı 4 lira 10 kuruştan satın aldı.

Törenin ardından Osman Akça Kuru Üzüm İşletmesini ziyaret ederek şirket sahibi Rıza Akça'dan bilgi alan Bakan Fakıbaba, öğrencilere dağıtılmak üzere paketlenen üzümleri inceledi.

Tesisi çok beğendiğini dile getiren Fakıbaba, "Bunun gibi ülkemizde çok önemli örnekleri var. Kendimize güvenmemiz lazım, çok daha güzel örnekler ortaya çıkacak, insanımız çalışkan ve zeki. En güzel örneklerden birisi burada, bütün arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Pırıl pırıl tertemiz, hijyenik ve gıda güvenliği olan bir fabrikadayız." dedi.

Fakıbaba, daha sonra geçtiği Muradiye Mahallesi'ndeki Hasan Türek Hayvancılık İşletmesinde de incelemelerde bulundu.

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