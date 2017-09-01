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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Şanlıurfa'da

- Fakıbaba: - "Kurban fiyatlarını çok yakından takip ediyorum, geçen seneye göre fazla bir artış yaşanmayacağını söylemiştik, sorduğumda arada çok büyük bir fark olmadığını görmek beni mutlu ediyor"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kurban fiyatlarını çok yakından takip ediyorum, geçen seneye göre fazla bir artış yaşanmayacağını söylemiştik, sorduğumda arada çok büyük bir fark olmadığını görmek beni mutlu ediyor." dedi.

Fakıbaba, Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılarak kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla görüştü.

Memleketinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fakıbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın en güzel şekilde kutlanmasını temenni ettiğini belirterek, göreve geldikleri ilk günden itibaren kurbanlık fiyatları için çalışma yürüttüklerini hatırlattı.

Hem üretici hem de tüketicinin kazançlı çıkması için uğraştıklarını vurgulayan Fakıbaba, "Kurban fiyatlarını çok yakından takip ediyorum, geçen seneye göre fazla bir artış yaşanmayacağını söylemiştik, sorduğumda arada çok büyük bir fark olmadığını görmek beni mutlu ediyor. Gemilerle çok büyük miktarda limanlarımıza almış olduğumuz kurbanlıklar geldi." diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, daha sonra beraberindekilerle polisevine geçerek emniyet personeliyle bayramlaştı.



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