Gıdada hasat sonrası kayıpları azaltmak için proje

BURSA (AA) - Bursa'da, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan, Avrupa Komisyonu Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında desteklenen "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar" projesi başlatıldı.

İhracat miktarı yüksek olan ancak hasat sonrası en fazla kaybın görüldüğü incir, kiraz, domates ve üzümün seçildiği proje kapsamında, bu ürünlerin kalite, emniyet ve pazarlanabilirliğini artırmak için sektörlerde gıda tedarik zinciri ve mesleki eğitim gereksinimlerini karşılayan bir eğitim paketi geliştirilerek, hasat sonrası kayıpların azaltılması amaçlanıyor.

İki yıl sürecek proje kapsamında, "İyi Hasat Teknikleri", "İyi Depolama ve Taşıma Uygulamaları", "Paketleme Olanakları", "Perakende ve Toptan Satış Koşulları", "Gıda Kayıpları Değerlendirmesi", "Meyvelerin Pazarlama Olanakları" konularında eğitim materyalleri, internet üzerinden eğitim modülü, hasat sonrası kayıpların ekonomik analiz raporu hazırlanacak. Bursa ve Isparta'da çalıştaylar ve pilot uygulamaların yapılacağı proje çerçevesinde Avusturya, İspanya ve Romanya'da seminerler düzenlenecek.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM AŞ ve Bursa Ticaret Borsası ortaklığında yürütülecek projeye, İspanya'dan Gıda ve Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi, Romanya'dan Dunarea De Jos Üniversitesi ve Avusturya'dan ISEKI-Gıda Derneği de ortaklık edecek.

- "Bursa, çok iyi bir tarım şehri"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projeye ilişkin olarak Gen Bankası'nda gerçekleştirilen toplantıda, tarımla ilgili daha fazla gelir elde edebilecekken, ciddi kayıplar verildiğini söyledi.

Söz konusu projenin tarımdaki kayıpları bertaraf etmek için hazırlandığını belirten Aktaş, "Bursa, çok iyi bir tarım şehri. İnşallah bundan sonraki süreçte niceliği değil, niteliği, kaliteyi ve standartları yükseltmeye yönelik hamleler içinde olacağız. İnanıyorum ki katma değeri daha yüksek ürünler üreteceğiz. Bunların farklı pazarlarla buluşmasıyla ilgili de hamlelerimiz olacak." dedi.

Aktaş, tarımda kalite, kayıp ve kaçak problemi yaşandığını dile getirerek, proje kapsamında verilecek eğitimlerle bu konuda ilerleme kaydedileceğini vurguladı.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da stratejik ortaklık yaptıkları projenin kendilerine güç katacağına inandığını belirtti.

İki yıl sürecek AB Stratejik Ortaklık Projesi'nin sonunda çok faydalı çıktılar elde edileceğini dile getiren Matlı, şunları kaydetti:

"Tarım sektörünün en can alıcı sorunlarından biri olan hasat sonrası yaşanan kayıplar ve sonucunda tarladan sofraya gelene dek üründe oluşan ciddi fiyat farklılıkları, emek, maliyet, zaman kaybı gibi sıkıntılara çözüm yolları arayacağız. Bursa Ticaret Borsası olarak, belirlenen ürünler için hasat sonrasında her aşamada yaşanan kayıpların, nihai ürünün fiyatına etkisini ve miktarını araştıracağız. Araştırma neticesinde ise gıda tedarik zincirindeki kritik noktalarda, hasat sonrası yaşanan kayıpların ekonomik açıdan analizini içeren bir rapor hazırlayacağız. Amacımız, sektörde yaşanılan ve kronikleşme yolunda hızla ilerleyen bu sorunu, daha da önlenemez bir boyuta ulaşmadan ortadan kaldırabilmektir. Özellikle bu projeyle eğitim ve teknolojik gelişmelere karşı alacağımız hızlı reaksiyonlar, sorunları çözüme kavuşturmada önemli ölçüde sonuç almamızın anahtarı olacaktır."



Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu da projenin hedef gruplarının çiftçiler, depocular, nakliyeciler, toptancılar, sebze meyve işleme tesisi çalışanları, market çalışanları, mesleki eğitimi kuruluşları ve üniversiteler olduğunu bildirdi.

İstanbullu, projenin AB Bakanlığı Ulusal Ajans Mesleki Eğitim Koordinatörlüğünce finanse edildiğini de sözlerine ekledi.