Gıdada kırmızı alarm uyarısı

Dünya tahıl sektörünün en önemli buluşması, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı, bölgedeki ilk etkinliğini “1. IAOM Avrasya Uluslararası Kongre ve Sergisi” başlığı altında 20 Mayıs Cuma günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’nın ve IAOM ABD Önceki Dönem Başkanı Randy Garvert’ın açış konuşmasını yaptığı kongrede ev sahibi IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, iklim krizi nedeniyle gelecekte gıdaya ulaşımda zorlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Son 8 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonu olan Türkiye, ihracattaki başarısıyla 1896 yılında ABD’de kurulan, ABD’de 10 bölgede, dünyada ise 4 kıtada direktörlüğü bulunan IAOM’un Avrasya Bölge Başkanlığı’nı 3 yıldır üstlenmektedir. Toplam nüfusları 2 milyarı aşan ve toplam 7,1 trilyon dolar ekonomik büyüklüğü bulunan, 32 ülkeden oluşan dünya buğday üretiminin yüzde 30’unu ve dünya un ihracatının yüzde 55’ini temsil eden Avrasya Bölgesinin başkanlığını üstlenen IAOM Avrasya Bölge Başkanlığı, Türkiye’de ilk organizasyonuna 20 Mayıs Cuma günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda ““1. IAOM Avrasya Uluslararası Kongre ve Sergisi” başlığı altında gerçekleşti.

Tahıl üretimi ve değirmencilik sektörünün gelişmesine yönelik gerçekleştirilecek konferansın açılışını ise Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, IAOM ABD Önceki Dönem Başkanı Randy Garvert ve IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy yaptı.Ulusal ve uluslararası katılımcılarla gerçekleşen konferansın ev sahipliğini yapan IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Göbeklitepe’nin 12 bin yıl önce Avrasya bölgesine armağan ettiği buğday üzerinden hedeflerinin Avrasya Direktörlüğü’nün kapsadığı 32 ülkelik bölgede gıda ve tarım konusuna destek olduğunu belirtti. Konuşmasında dünya buğday üretimine de dikkat çeken Ulusoy, “FAO tahıl endeksi Rusya ile Ukrayna’nın çatışması sonrasında mart ayında 170 seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni sezon için Amerikan Tarım Dairesi’nin 12 Mayıs’ta açıkladığı ilk tahminlerde, dünyanın 2021/22 sezonu kapanış stoğu 279 milyon ton iken, 2022/23 sezonunda stoğununun 267 milyon tona düşmesi bekleniyor. Bu kapanış stoğu 2016/17 sezonundan bugüne görülen en düşük kapanış stoğu olacak. Üstelik bu kapanış stoğunun 6 milyon tonu,normal sezonlarda 1 milyon stok devreden Ukrayna’da. Hindistan’ın rekor üretim beklediği bir sezonda ani sıcaklar ile üretiminin düşmesi ve 14 Mayıs günü ihracatı durdurması, dünya buğday dengesini USDA’nın 12 Mayıs raporundan sonra daha da sıkılaştırmış durumda. Hindistan’da yaşananlar, iklim değişikliğinin gelecekte değil, günümüzde hayatımızı nasıl etkileyebileceğine tam bir örnek.”