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Gıdalarda aroma verici maddelere düzenleme

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, aroma verici olarak kullanılan "4,5-epoxydec-2(trans)-enal" maddesinin gıdalarda kullanımını yasakladı

Gıdalarda aroma verici maddelere düzenleme

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, aroma verici olarak kullanılan "4,5-epoxydec-2(trans)-enal" maddesinin gıdalarda kullanımına yasak getirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi̇ Aroma Veri̇ci̇ler ve Aroma Verme Özelli̇ği̇ Taşıyan Gıda Bi̇leşenleri̇ Yönetmeli̇ği̇nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aroma verici madde olarak "4,5-epoxydec-2(trans)-enal" piyasaya arz edilmeyecek ve gıdalarda kullanılamayacak. Bu maddenin ithalatı ve bu maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Aroma Veri̇ci̇ler Ve Aroma Verme Özelli̇ği̇ Taşıyan Gıda Bi̇leşenleri̇ Yönetmeli̇ği̇Resmi GazeteTürk Gıda Kodeksi̇
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