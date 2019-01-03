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Gıdalarda kanserojen maddeleri tespit eden yerli kit geliştirildi

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Yurt dışından gelen gıdalarda kanserojen madde bulunup bulunmadığını test eden gıda kontrol kiti, TÜBİTAK tarafından 'AFLAMAM' adıyla yerlileştirildi" - "Yaptığımız bu çalışma, kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojik yoğunluğunun yükseltilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir"

Gıdalarda kanserojen maddeleri tespit eden yerli kit geliştirildi
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ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yurt dışından getirilen gıdalarda kanserojen madde bulunup bulunmadığını test eden gıda kontrol kitinin TÜBİTAK tarafından "AFLAMAM" adıyla yerlileştirildiğini bildirdi.

Varank, yazılı açıklamasında, yurt dışından getirilen veya ihraç edilen gıdalarda kanserojen ya da sağlığa zararlı mikotoksinlerin tespitinde kullanılan saflaştırma kolonlarının Türkiye'de üretildiğini belirterek, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde (MAM) 'AFLAMAM' adıyla yerlileştirilen ürünün ilk müşterisinin de Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu kaydetti.

TÜBİTAK'ın Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokol imzaladığına değinen Varank, AFLAMAM’ın üretiminde ve protokol aşamasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sürece öncülük ettiğinin altını çizdi.

Varank, imzalanan protokol doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığının tamamı ithal edilen kiti artık TÜBİTAK'tan satın alacağını belirterek, "Yaptığımız bu çalışma, kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojik yoğunluğunun yükseltilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Varank, protokolü Twitter hesabından da duyurdu.

Bu kite benzer tamamı ithal edilen 5 kontrol kitinin bulunduğu, bu kitlerden Türkiye'de yıllık 500 bin adet tüketildiği öğrenildi.

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AFLAMAMSanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankTÜBİTAK
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