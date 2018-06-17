Giresun balı markalaşıyor

GİRESUN (AA) - Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, gelecek aylarda, "GİRAY 1" markası altında çiçek ve kestane ballarını yurt içinde piyasaya sunacaklarını söyledi.

Elevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılık sektöründe markalaşmanın ön plana çıktığını belirterek, kendilerinin de Giresun balının piyasada hak ettiği değeri elde edebilmesi için projelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Birlik olarak gelecek ay sonundan itibaren yetiştiricilerden bal alımına başlayacaklarına işaret eden Elevli, bunun bin tonunu İtalya'ya ihraç edeceklerini aktardı.

Elevli, bunun yanı sıra "GİRAY 1" markası altında çiçek ve kestane ballarını yurt içinde piyasaya sunacaklarını kaydederek, "Sektörde özellikle doğal ürünler büyük ilgi görüyor. Biz de buradan yola çıkarak Giresun kestane balına organik ürün sertifikası alacağız. Önümüzdeki yıllardan itibaren kestane balımız tamamen organik üretilecek. Kestane balımız için iddialıyız. Piyasada önemli yere gelecektir, buna inanıyoruz." diye konuştu.

Birlik olarak Orman ve Su işleri Bakanlığıyla Giresun'un yanı sıra Erzurum ve Mersin'de üyelerine bal ormanı tahsisi için protokol yaptıklarını belirten Elevli, şartları taşıyan üreticilerin 365 gün buralarda konaklama imkanına kavuştuklarını söyledi.



