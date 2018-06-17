Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi SAKARYA bilim FDI
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Giresun balı markalaşıyor

- Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli: - "GİRAY 1 markası altında çiçek ve kestane ballarımızı yurt içinde piyasaya sunacağız"

Giresun balı markalaşıyor

GİRESUN (AA) - Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, gelecek aylarda, "GİRAY 1" markası altında çiçek ve kestane ballarını yurt içinde piyasaya sunacaklarını söyledi.

Elevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılık sektöründe markalaşmanın ön plana çıktığını belirterek, kendilerinin de Giresun balının piyasada hak ettiği değeri elde edebilmesi için projelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Birlik olarak gelecek ay sonundan itibaren yetiştiricilerden bal alımına başlayacaklarına işaret eden Elevli, bunun bin tonunu İtalya'ya ihraç edeceklerini aktardı.

Elevli, bunun yanı sıra "GİRAY 1" markası altında çiçek ve kestane ballarını yurt içinde piyasaya sunacaklarını kaydederek, "Sektörde özellikle doğal ürünler büyük ilgi görüyor. Biz de buradan yola çıkarak Giresun kestane balına organik ürün sertifikası alacağız. Önümüzdeki yıllardan itibaren kestane balımız tamamen organik üretilecek. Kestane balımız için iddialıyız. Piyasada önemli yere gelecektir, buna inanıyoruz." diye konuştu.

Birlik olarak Orman ve Su işleri Bakanlığıyla Giresun'un yanı sıra Erzurum ve Mersin'de üyelerine bal ormanı tahsisi için protokol yaptıklarını belirten Elevli, şartları taşıyan üreticilerin 365 gün buralarda konaklama imkanına kavuştuklarını söyledi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çiçek Ve Organik Kestane BalGİRAY 1Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay ElevliMarka
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5