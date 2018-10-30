Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar demografi Pokemon barbaros Gençlik Trabzon
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor
Bankalara çağrı
Bankalara çağrı
Baklavanın gözdesi
Baklavanın gözdesi
İş birliği yapıyorlar
İş birliği yapıyorlar

Giresun'da fındık fiyatı 13,50 liraya yükseldi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: - "Önümüzdeki günlerde pazardaki rakamın, alımların başlamasıyla TMO fiyatı seviyesine çıkacağını tahmin ediyoruz"

Giresun'da fındık fiyatı 13,50 liraya yükseldi
banner17

GİRESUN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlaması kararı, Giresun'da serbest piyasada fiyatların artmasını sağladı.
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Kasım itibarıyla TMO tarafından Giresun kalite fındığının 14,50 liradan alınmaya başlayacağı yönündeki açıklamasının, serbest piyasaya olumlu yansıdığına işaret etti.
TMO'nun alımlar için tüm hazırlıklarını tamamladığını ve bugün itibarıyla üreticilere randevu vermeye başladığını ifade eden Karan, ürün teslim etmek isteyen çiftçilerin kurumun resmi internet sitesi üzerinden ya da şubelerine şahsen başvurarak randevu alabileceklerini kaydetti.
Karan, Giresun'da merkez ve Tirebolu ilçesinde iki alım merkezi oluşturulduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz hafta 12,75 lira bandında işlem gören Giresun kalite fındık fiyatı bugün itibarıyla 75 kuruşluk artış gösterdi. Serbest piyasada bir kilogram fındık 13,50 liradan işlem görüyor. Önümüzdeki günlerde pazardaki rakamın, alımların başlamasıyla TMO fiyatı seviyesine çıkacağını tahmin ediyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Toprak Mahsulleri OfisiGiresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin KaranFındık Fiyatı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1