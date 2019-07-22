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Giresun'da lavanta üretimi geliştirilecek

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde lavanta bahçelerinin yaygınlaştırılarak yörede bu bitkiden bal ve yağ üretiminin yapılmasının hedeflendiği bildirildi.Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada,...

Giresun'da lavanta üretimi geliştirilecek
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde lavanta bahçelerinin yaygınlaştırılarak yörede bu bitkiden bal ve yağ üretiminin yapılmasının hedeflendiği bildirildi.
Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında, Şebinkarahisar ilçesinde 2018 yılı içerisinde 13 dekar alanda lavanta bahçesinin tesis edildiği belirtildi.

Açıklamada, oluşturulan alanda proje teknik elemanları tarafından bakım, gübreleme, yabancı ot mücadelesinin gerçekleştirildiği ifade edilerek, lavantaların istenilen düzeye geldiği ve ilk çiçeklerini açarak görsel oluşturmaya başladıkları vurgulandı.

Şebinkarahisar ve çevresindeki ilçelerimizde önümüzdeki yıllarda lavanta üretiminin yaygınlaştırılmasının planlandığı aktarılan açıklamada,"Hem görsel amaçlı kırsal turizmi geliştirmek hem de lavanta balı ile lavanta yağı üretiminin yapılması hedeflenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Lavanta bitkisinin, 1 metreye kadar uzayabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitki türü olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitkinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Uçucu yağ bileşenlerinde en fazla linalool ve linalil asetat bulunmaktadır. Uçucu yağ kalitesi bu bileşenlerden linalil asetat oranına göre belirlenmektedir."

Açıklamada, lavanta balının stresi önleme, bronş, karaciğer yağlanmaları ve karaciğerin temizlenmesi gibi sağlık açısından birçok hastalığın iyileştirilmesinde faydası bulunduğuna da dikkat çekildi.

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