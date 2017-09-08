"Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası" açılış töreni

GİRESUN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bütün bu yaşadıklarımız son 1 yılda bir başka ülkenin başına gelseydi, emin olun o ülke ayakta kalamazdı ama biz dimdik ayaktayız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla düzenlenen "Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası"nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsasının önemli olduğunu söyledi.

Türk tarımında bunun çığır açacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bunun hayata geçmesinde katkı sağlayan hükümete, bakanlara, Başbakana ve Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, lisanslı depoculuk hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şöyle devam etti:

"Lisanslı depo elinde kendi deponda veya bir başkasının deposunda fındığı tutacağına, getirip buraya koyacaksın. Koyduğun zaman eline bir belge alacaksın, tüm Türkiye'nin her yerinde bankasında, tüccarında, borsasında geçerli olan bir belge. Benim 10 ton fındığım şu kalitede dediğin zaman her tarafta bu geçerli. Bütün iş depo aramaya, birisine emanetçi fındığını verip, sonra fındığını bulmamaya gerek kalmıyor artık. Depo da mal da burada, elde de garanti bu depoda bu kalitede bu fındık var. İşte bu demektir."

Bu işin çiftçilere sağlayacakları hakkında değerlendirmede bulunan Hisarcıklıoğlu, "Aslında bu işin üretimini yapan değerli çiftçi kardeşlerimi de büyük bir yükten kurtarmış oluyor. İnşallah bunun bir sonraki adımı da ürün ihtisas borsasında bu ürünlerin fiyatını belirlenmesine geliyor. " dedi.

- "Fındık Türkiye için önemli"

Hisarcıklıoğlu, fındığın önemine dikkati çekerek, "Giresun için fındık önemli. Fındık aynı zamanda sadece Giresun için değil, hem ülkemiz için hem stratejik olarak bizim için de önemli, bütün Türki̇ye i̇çi̇n önemli. Fındığın değeri artsın, Giresun daha fazla kazansın diye odalarımız ve borsalarımız çalışıyor ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyorlar, lisanslı depoculuğu hayata geçirerek." diye konuştu.

Son dönemde yaşanan olaylar hakkında da değerlendirmede bulunan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu son dönemde PKK, DAEŞ, FETÖ ne kadar terör örgütü varsa, aynı anda ülkemize saldırmaya başladı. Hain bir darbe girişimi yaşadık. Bütün bu yaşadıklarımız son 1 yılda bir başka ülkenin başına gelseydi, emin olun o ülke ayakta kalamazdı ama biz dimdik ayaktayız. Ben diyorum ki bunların 7 belası değil, 70 belası gelse bizi yıkamaz. Biz yeterki istikrarımıza sahip çıkalım, birlik beraberliğimizi muhafaza edelim, bizi kimse durduramaz. "

Hisarcıklıoğlu, açılan binanın hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulunarak, emeği geçen ve katkı verenlere teşekkür etti.

Programa Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.



