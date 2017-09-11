GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Temel Yanıkoğlu, "Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası" projesi kapsamında tüm alım satımların bilgisayar ortamında yapılacağını, gelecek yıldan itibaren elektronik satış platformunda uzaktan da seansa girerek alım gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Yanıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AB'den 9,45 milyon avro destek alınan projenin, 8 Eylül'de yapılan törenle resmen hizmete girdiğini anımsattı.

Lisanslı depolarda fındıkların özel bir sistemle muhafaza edilerek kalitesinden ödün verilmeyeceğini vurgulayan Yanıkoğlu, şöyle devam etti:

"Giresun kalite fındığımız, 2 yıl daha iyi şartlarda saklanması için azot gazı altında oluşturulan özel bir sistemle muhafaza edilecek. Tamamen havadan alınacak oksijen ayrıştırılarak elde edilecek azot, fındık konulmuş çelik silolara basılacak. Böylelikle fındıkta herhangi bir acılaşma ve rutubet kaybı yaşanmayacak."

Yanıkoğlu, Giresun kalite fındığın rekabet gücü ve üretim kalitesini artırmasının hedeflendiği projeden 330 oda üyesinin faydalanmasını beklediklerini kaydetti.

Seans salonunda, elektronik ortamda fındığın şeffaf, güvenilir ve adaletli şekilde değerlendirilmesi hedefinde olduklarına değinen Yanıkoğlu, "Tüm alım satımlar bilgisayar ortamında yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren elektronik satış platformunda uzaktan da seansa girerek alım gerçekleştirebilecek. Bu sistemin doğru ve güvenilir alım satımının yaratılması bakımından Giresun fındığını daha ileri seviyelere taşıyacağı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Projenin, Türkiye'nin 2023 vizyonuna uygun olmasının yanı sıra dünya fındık sektörünün yönünün Türkiye'ye dönmesini sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Yanıkoğlu, projenin kapasitesinin yeterli olmadığını ancak dünya fındık sektörü içerisinde çok önemli üretim payına sahip Türkiye'nin ticari bazda belirli kriterleri ve şartları kendi inisiyatifine alması bakımından yol gösterici bir çalışma olduğunu dile getirdi.

- "Üretici bu projeye sahip çıkmalı"

Yanıkoğlu, "Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası" projesine başta üreticiler olarak sektörün tüm kesimlerinin gereken desteği vermesini istedi.

Özellikle üreticilerden destek beklediklerini vurgulayan Yanıkoğlu, üreticimizin bu projeye sahip çıkması, en başta bu sisteme güvenmesi gerektiğini kaydetti.

Çiftçinin istemesi durumunda fındığını lisanslı depoya bırakabileceğini, kafasındaki fiyat oluşana kadar burada ürününü değerlendirebileceğini ifade eden Yanıkoğlu, "Üretici fiyatı beğenirse satacak, beğenmezse satmayacak. Satamadığı fındığı tekrar köyüne götürmesine de gerek yok. Lisanslı depo yanı başında. Lisanslı depoya koyabilir. Ürün senedini alır, 'Kafamdaki fiyat budur.' dediği zaman da senedini satabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yanıkoğlu, projeyle artık yılan hikayesine dönüşen "Hamburg Borsası" efsanesinin de son bulacağına işaret ederek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Hamburg'da bir borsa olmadığını yıllarca söyledik. Orada herhangi bir alım satım platformu yok. Sadece eskiden Türkiye'den veya başka ülkelerden fındık ithalatı yapan ithalatçıların çoğunluğu Hamburg'da bulunduğundan dolayı burada kendilerini korumak amacıyla bir nevi dernek ve tahkim müessesesi kurmuşlar. Durum bundan ibaret. Herhangi bir fiili fındık alım satımı yok."