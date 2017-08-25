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ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye ve dünyadaki ilk lisanslı fındık deposunun iznini verdiklerini, 8 Eylül'de Giresun'da açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Tüfenkci, Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Giresun Lisanslı Fındık Deposu İmza Töreni'ndeki konuşmasında, fındıkta lisanslı depoculuk sisteminin faaliyete geçmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'yi bol, kaliteli, ucuz ve dünya ile rekabet eden ürünler yetiştiren bir tarım ülkesi haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Tüfenkci, pazarlanabilecek ürünün üretilme şartları, ürünün piyasasında ve dünya fiyatlarının belirlenmesinde etkin olunması hususlarının gün geçtikçe önem kazandığını söyledi.

Tüfenkci, tarım ürünlerinde arzın kısa bir döneme sıkıştığını, talebin ise yıl boyu devam ettiğini belirterek, "Bu durum arz döneminde fiyatların düşmesine, hasat sonrası dönemde ise fiyatların artmasına neden oluyor. Tarım ürünlerinde arz fazlasının uygun koşullarda muhafaza edilebilmesi ve piyasada oluşan talebe göre satış işlemlerinin şekillendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

- "Depolar şeffaf yapıda olacak"

Lisanslı depoların özelliklerine de değinen Tüfenkci, depoların fiyat spekülasyonlarına neden olmayacak şekilde takip ve kontrol edilebilir şeffaf yapıda, küçük ölçekte üretim yapan üreticiler de dahil olmak üzere bütün üreticilerin yararlanabileceği kolaylıkta, ürün zayiatına neden olmayacak modernlikte, depolanan ürünün finansal bir araç olarak kullanılabilmesini mümkün kılacak bir yapıda olması gerektiğini kaydetti.

Tüfenkci, lisanslı depoculuğun, uzun süreli depolanabilen ve standardize edilebilen, hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı gibi tarım ürünlerinin ticaretine yönelik bir sistem olduğunu vurguladı.

Lisanslı depoculuk sisteminde tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin yetkili sınıflandırıcı olarak isimlendirilen laboratuvarlarca belirleneceğine ve lisanslı depolarda depolanacağına dikkati çeken Tüfenkci, bu ürünlerin ticaretinin ürünün mülkiyetini temsilen lisanslı depo işletmesince düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla Ürün İhtisas Borsası'nda yapılacağını söyledi.

Bakan Tüfenkci, Türkiye'de bu sistemin gelişmesi ve yaygınlaşmasını teminen vergisel muafiyetler, bölgesel destek uygulamaları ve depo kira ücretinin devletçe karşılanması gibi çok önemli teşvik mekanizmalarını da uygulamaya koyduklarını anlattı.

- "Herkes fındıktan anlıyor ama elini taşın altına koyan yok"

Fındık üzerinde ciddi spekülasyonlar yapıldığına işaret eden Tüfenkci, "Herkes fındıktan anladığını söylüyor ancak elini taşın altına koymuyor. 17 bin ton kapasiteli lisanslı depo, dünyada ilk olacak. Ürün ihtisas borsasının faaliyete geçmesiyle fındık bu borsada alınıp satılacak. Tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmeler de ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etme maliyetinden kurtulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, farklı bölgelerde de bu tür depoların kurulmasını önemsediklerini vurgulayarak, söz konusu depoları işletmek üzere kurulan Giresun Fındık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketine lisans verildiğini ve 8 Eylül'de de açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.