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Giresun tombul fındığına coğrafi işaret için AB Komisyonuna başvuruldu

- FİSKOBİRLİK, Giresun Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi ve Fındık Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla Giresun tombul fındığına AB coğrafi işaret tescil belgesi alabilmek için AB Komisyonuna başvurdu - FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: - "Kısa zamanda tüm işlemlerin tamamlanarak Giresun tombul fındığı için büyük önem verdiğimiz Avrupa ülkelerinde geçerli olacak tescil belgemizi almayı hedefliyoruz"

Giresun tombul fındığına coğrafi işaret için AB Komisyonuna başvuruldu
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GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun tombul fındığının Avrupa ülkelerinde marka değerinin korunması ve artırılması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu yapıldı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak yaptıkları başvuru sonucu Giresun tombul fındığının Türk Patent ve Marka Kurumundan 2001 yılında coğrafi işaret tescil belgesi aldığını anımsattı.

Ürünün Türkiye dışında, özellikle Avrupa ülkelerinde marka değerinin korunması ve artırılmasını sağlamak adına Giresun Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi ve Fındık Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa Giresun tombul fındığının AB tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescili için çalışma yürüttüklerini belirten Bayraktar, bunun için AB Komisyonuna başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Bayraktar, Nisan 2018'de yaptıkları başvuru sürecinin devam ettiğini aktararak "Ürün, başvuru şekli ve içeriği yönünden ön değerlendirmeyi geçti. İnceleme ve değerlendirme aşaması olan ikinci kademe süreci devam ediyor. Kısa zamanda tüm işlemlerin tamamlanarak Giresun tombul fındığı için büyük önem verdiğimiz Avrupa ülkelerinde geçerli olacak tescil belgemizi almayı hedefliyoruz." dedi.

İç pazarın yanı sıra Avrupa ülkelerinde de diğer fındık çeşitlerinin Giresun tombul adı altında satıldığını belirten Bayraktar, belgenin alınmasının ardından bunun önüne geçileceğini dile getirdi.

Bayraktar, coğrafi işaret belgesi ile Giresun tombul fındığının koruma altına alınacağına dikkati çekerek "Diğer bölgelerde yetiştirilen çeşitler artık Avrupa'da 'Giresun tombulu' adı altında satılamayacak. Kayıt dışılığın önüne geçilerek yine ürün tağşişi önlenecek. Giresun tombul fındığı bu çalışmaların ardından hak ettiği değeri bulacaktır." diye konuştu.

Giresun tombul fındığı için barkod ve karekod oluşturulduğunu ifade eden Bayraktar, yine veri tabanı sayesinde çeşidin üretildiği yerlerin yakından takip edileceğini söyledi.

Bayraktar, Avrupa'nın ardından tescil çalışmalarını dünya geneline yayacaklarını sözlerine ekledi.

- "Coğrafi işareti FİSKOBİRLİK ile ortak kullanacağız"

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş ise Giresun kalite fındığının hak ettiği değeri elde edebilmesi için bir süredir çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

İç pazarda diğer türlerin Giresun tombul adı altında satıldığını, bunun da Giresun ürününün marka değerinin düşmesine yol açtığını kaydeden İbaş, "Coğrafi işaret belgesi alınarak bu durumun önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Belge alımının ardından artık Giresun tombul adı altında fındık satışı olmayacak. Coğrafi işareti FİSKOBİRLİK ile ortak kullanacağız." dedi.

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