Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan:

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıktaki sorunun sadece fiyat olarak düşünülmemesi gerektiğini belirtti.

Karan, bir restoranda bir araya geldiği gazetecilere Odanın geçen yılki çalışmalarını değerlendirdi.

Fındıktaki verim düşüklüğüne dikkati çeken Nurittin Karan, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de dönüm başına alınan ürün miktarının 70-80 kilogramı geçmediğini söyledi.

Karan, yaşlanan fındık bahçelerinde acilen yenileme çalışması yapılması gerektiğini ifade ederek, "Bunun da devlet desteği ile olması lazım. Fındık bahçeleri yenilendiğinde çiftçilerimiz 7-8 yıl ürün almayacak. Bu durum nedeniyle de üreticilerimiz ekonomik kayba uğratılmadan yenileme çalışması yapılması gerekir." dedi.

Fındık üreticilerinin de yaşlandığını kaydeden Nurittin Karan, "Gençler büyük şehirlere göç etmiş, fındıkla ilgili durumları sadece hasat zamanında oluyor. Fındık üretimiyle ilgili tecrübeyi bir sonraki nesle aktaramıyoruz." diye konuştu.

Karan, fındıktaki büyük sorunlardan birinin de külleme hastalığı olduğunu vurgulayarak, son yıllarda bu hastalığın üreticiye büyük gelir kayıpları yaşattığını belirtti.

Fındık fiyatlarında istikrarsızlık olduğunu dile getiren Nurittin Karan, şöyle konuştu:

"Fiyatlar bir aşağı bir yukarı oynuyor. Bunun asıl nedeni tekelleşme. Şu anda 100 üreticiden birinde fındık vardır. Manavların elinde de fındık çok yok. Alternatif ülkelerde de fındıkların bittiğini, stok olmadığını biliyoruz. En büyük stokun TMO'da olduğunuz biliyoruz ancak fiyat yükselmiyor. Buna bir anlam veremiyoruz."

Karan, fındıktaki sorunun sadece fiyat olarak düşünülmemesi gerektiğini de ifade ederek, ilerleyen yıllarda tüm bu sorunların çözüleceğine inandıklarını kaydetti.