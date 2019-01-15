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Giresun'da fındığın kilogramı 15 liraya yükseldi

- Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman: - "Bugün fiyat pazarda 15 lirayı gördü. Bu, 2018 ürünü fındığında en yüksek fiyat oldu"

Giresun'da fındığın kilogramı 15 liraya yükseldi
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GİRESUN (AA) - Giresun'da serbest piyasada fındık, kilogramı 15 liradan alıcı buluyor.

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın, Ağustos 2018'de, yeni sezonda kilogramı 13 liradan satılmaya başladığını söyledi.

Dönem içinde fındık fiyatının 13-14 lira arasında seyrettiğini anlatan Yaman, fiyatın aralıktan bu yana serbest piyasada yükselme eğiliminde olduğunu belirtti. Yaman, "Bugün fiyat pazarda 15 lirayı gördü. Bu, 2018 ürünü fındığında en yüksek fiyat oldu." dedi.

Serbest piyasada fındık fiyatının izleyeceği seyri yakından takip ettiklerini dile getiren Yaman, şunları kaydetti:

"Şu anda üreticinin elinde ürün kalmadı ve pazara bugünlerde fındık gelişi tamamen durmuş durumda. Fiyat yükseltilerek serbest piyasaya fındık çekilmeye çalışılıyor. Bu nedenle fiyatın gelecek günlerde ne olacağıyla ilgili şimdiden bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Bekleyip göreceğiz."

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Fındık FiyatıGiresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman
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