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Giresun'da fındık hasadı 1 Ağustos'ta başlıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da 2018 ürünü fındık hasadına 1 Ağustos'ta başlanacak.Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından 2018...

Giresun'da fındık hasadı 1 Ağustos'ta başlıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da 2018 ürünü fındık hasadına 1 Ağustos'ta başlanacak.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere oluşturulan Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu'nun toplandığı belirtildi.

Komisyon tarafından hasadın, sahil kesiminde 1 Ağustos, orta kesimde 6 Ağustos, yüksek kesimde de 13 Ağustos'tan itibaren başlamasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, yeni mahsul fındığın pazara iniş tarihinin ise 8 Ağustos olarak belirlendiği kaydedildi.

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FındıkGiresunHasat
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