Giresun'da fındık kilogramı 14 liradan satılıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da serbest piyasada fındık 14 liradan alıcı buluyor.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamza Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serbest piyasada kilogram başına 13 liraya kadar inen fındık fiyatının yeniden yükselişe geçtiğini ve aralık ayı sonu itibarıyla 14 liraya çıktığını belirtti.

Fındığın halen kilogramı 14 liradan satıldığını ifade eden Bölük, fiyatın bir miktar daha artmasını beklediklerini söyledi.

Bölük, 2018 ürünü fındığın yüzde 70-75'lik kısmının serbest piyasaya indiğini dile getirerek, "Yeni hasat dönemine 8 ay gibi uzun bir zaman var. Geride kalan miktar, hasada kalan zamanı dikkate alırsak ihtiyacı karşılamayacaktır. İlerleyen süreçte bu durumun pazarda fiyatın biraz daha yükselmesini sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) depolarında bulunan fındığın gelecek aylarda önemli hale gelebileceğine dikkati çeken Bölük, "Burada TMO'nun izleyeceği politika önemli. Ofis ne zaman ve hangi şartlarda elindeki ürünü değerlendirecek bu şu anda net değil. Süreci yakından izleyeceğiz." diye konuştu.



