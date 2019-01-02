Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ahmet Ahmet Fikret Gökhan Bursa Fikret Şerafettinoğlu
Net yüzde 50 indirim
Net yüzde 50 indirim
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak
Dünyaya örnek oldu
Dünyaya örnek oldu
Yeni personel alacak
Yeni personel alacak

Giresun'da fındık kilogramı 14 liradan satılıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da serbest piyasada fındık 14 liradan alıcı buluyor.Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamza Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serbest piyasada kilogram başına 13 liraya kadar inen fındık...

Giresun'da fındık kilogramı 14 liradan satılıyor
banner17

GİRESUN (AA) - Giresun'da serbest piyasada fındık 14 liradan alıcı buluyor.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamza Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serbest piyasada kilogram başına 13 liraya kadar inen fındık fiyatının yeniden yükselişe geçtiğini ve aralık ayı sonu itibarıyla 14 liraya çıktığını belirtti.

Fındığın halen kilogramı 14 liradan satıldığını ifade eden Bölük, fiyatın bir miktar daha artmasını beklediklerini söyledi.

Bölük, 2018 ürünü fındığın yüzde 70-75'lik kısmının serbest piyasaya indiğini dile getirerek, "Yeni hasat dönemine 8 ay gibi uzun bir zaman var. Geride kalan miktar, hasada kalan zamanı dikkate alırsak ihtiyacı karşılamayacaktır. İlerleyen süreçte bu durumun pazarda fiyatın biraz daha yükselmesini sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) depolarında bulunan fındığın gelecek aylarda önemli hale gelebileceğine dikkati çeken Bölük, "Burada TMO'nun izleyeceği politika önemli. Ofis ne zaman ve hangi şartlarda elindeki ürünü değerlendirecek bu şu anda net değil. Süreci yakından izleyeceğiz." diye konuştu.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fındık FiyatıGiresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamza BölükSERBEST PİYASA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1