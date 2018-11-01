Giresun'da TMO fındık alımına başladı

GİRESUN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Giresun'da 2018 ürünü fındık alımına başlandı.

TMO tarafından Giresun merkezde iki, Tirebolu ilçesinde bir olmak üzere üç alım merkezi oluşturuldu.

İlk gün için randevu alan 65 çiftçi, Giresun Ticaret Borsası lisanslı deposu ile diğer iki alım merkezine sabah saatlerinden itibaren gelerek ürünlerini teslim etmeye başladı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin uzun süredir TMO'nun alımlara başlamasını beklediklerini, bu sabah itibarıyla da bunun gerçekleşmesinin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Karan, ofisin üreticilerden levant kalite fındığın kilogramını 14, Giresun kalite fındığın kilogramını 14,5, sivri ve diğer kalite fındığın kilogramını ise 13 liradan aldığını belirtti.

TMO'nun çiftçilerden dönüm başına 48 kilogram fındık kabul ettiğini, bu rakamı artırmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Karan, "Mağduriyetler oluşmaması adına mutlaka bu rakam yükseltilmeli. Fındık bölgesi ziraat odaları olarak TZOB ve bölge milletvekilleri neslinde girişimlerimiz mevcut. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa zamanda da herkesin yüzünü güldürecek bir rakamın açıklanacağını umut ediyoruz." dedi.

Karan, TMO'nun fındık alımına başlamasının serbest piyasada fındık fiyatına da olumlu yansıdığını kaydederek, "TMO'nun alımlara başlaması piyasaya olumlu yansıdı. Bugün pazarda fiyat 14 lirayı gördü. İlerleyen süreçte TMO ile serbest piyasadaki fiyatın eşitlenmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş ise TMO tarafından başlatılan alım sezonu için lisanslı depolarını kuruma tahsis ettiklerini söyledi.

Bu sabah itibarıyla çiftçilerin kendilerine TMO için ürünlerini getirmeye başladıklarını belirten İbaş, 4,5 bin ton fındığı depolarına kabul edebileceklerini kaydetti.