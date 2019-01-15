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Giresunlu çiftçiler kenevir üretmek istiyor

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kenevir ekimi izni verilecek iller arasına Giresun'un da dahil edilmesini istedi.Karan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir ekimiyle...

Giresunlu çiftçiler kenevir üretmek istiyor
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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, kenevir ekimi izni verilecek iller arasına Giresun'un da dahil edilmesini istedi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir ekimiyle ilgili açıklamalarını anımsattı.

Başta tekstil sanayi olmak üzere birçok sektörde kenevirin kullanıldığını belirten Karan, Türkiye'de yasal kenevir üretimini artırmak için başlatılan projede Giresun'un da yer alması gerektiğini ifade etti.

Karan, 19 ilde, lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler için başvuru süresinin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Baktığımızda 19 il arasında Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Ordu ve Rize yer almakta. Haklı olarak kenevir ekimi izni verilecek iller arasına Giresun'un da dahil edilmesini istiyoruz. Geçmişte ilimizde kenevir dikimi ve üretimi yapılmaktaydı. Atalarımız, dedelerimiz kenevir üreterek, lif ve ip elde ediyorlardı."

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Anahtar Kelimeler:
GiresunKenevir
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