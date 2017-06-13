Giresunlu fındık üreticisine bir milyon lira destek

GİRESUN (AA) - Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Angın, Giresun'da 2017 yılı içerisinde 9 ilçede yürütülen iyi tarım uygulamaları kapsamında 521 üreticiye 20 bin 21 dekar fındık alanı için 1 milyon lira destekleme ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

Angın, yaptığı yazılı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca finansmanı sağlanan "İyi Tarım Uygulamaları Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" uygulandığını belirtti.

Bu proje ile hem iyi tarım prensiplerinin yerine getirilmesi hem de tüketici bilincinin oluşmasının amaçlandığına dikkati çeken Angın, iyi tarım uygulamalarının, tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler olduğunu ifade etti.

Angın, uygulamayla insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretim yapılması, doğal kaynakların korunması, yüksek verimli, tarımda izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İyi tarım uygulamalarıyla kimyasal ilaç, suni gübre gibi girdiler kullanılmakla birlikte bu uygulamalar entegre ürün yönetimi prensiplerinde insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tatbik edilmektedir. İzlenebilirliğin sağlanmasıyla soframıza sağlıklı ürünlerin gelmesi sağlanmaktadır."

Türkiye'de sebzeden meyveye, tahıldan, yem bitkilerinden hayvancılık sektörüne kadar birçok alanda iyi tarım uygulaması gerçekleştirildiğine işaret eden Angın, uygulamanın, Giresun'da ana ürün olan fındıkta gerçekleştirildiğini belirtti.

Angın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca bütün destekleme ödemelerine ilaveten fındık için iyi tarım uygulamalarına dahil üreticilere dekara 50 lira destekleme yapıldığını ifade ederek, Giresun'da 2017 yılı içerisinde 9 ilçede yürütülen uygulama kapsamında 521 üreticiye 20 bin 21 dekar fındık alanı için 1 milyon lira destekleme ödemesi gerçekleştirileceğini kaydetti.