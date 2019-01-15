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Giresun'un fındık ve mamulleri marka olma yolunda

GİRESUN (AA) - Giresun'un fındık ile mamullerinin marka olması ve doğrudan tüketiciye ulaştırılması için çalışma yapılıyor.Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamza Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun...

Giresun'un fındık ve mamulleri marka olma yolunda
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GİRESUN (AA) - Giresun'un fındık ile mamullerinin marka olması ve doğrudan tüketiciye ulaştırılması için çalışma yapılıyor.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamza Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun Tombul Fındığı Coğrafi İşaret Kullanımı Denetim Komisyonunun, Giresun tombul fındığının ticari değerinin artırılması ve marka değerinin korunması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Komisyonun Fındık, Tarım, Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), Giresun Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi, Fındık Araştırma Enstitüsünden oluştuğunu kaydeden Bölük, şöyle devam etti:

"Denetim komisyonu olarak FİSKOBİRLİK tarafından tescil ettirilmiş Giresun tombul fındığı için ticari alanda güvenilir şekilde ticaretinin yapılması, tağşişin önlenmesi ve korunması, tüketicinin coğrafi işaretli ürünlere güvenli ulaşması, Giresun kalite fındıkların piyasa değerinin korunması ve çiftçinin hak ettiği alın terini alması için çalışmalarımız sürüyor."

Bölük, çok kısa zamanda coğrafi işaretin kullanımıyla ilgili lansman toplantısı yapacaklarına işaret ederek, "Giresun Ticaret Borsası da bu süreçte e-ticaret sitesini hayata geçirerek tescilli Giresun kalite fındıkların ve diğer ürünlerin tüketicilere doğrudan ulaştırılmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Giresun sivrisi, Giresun karası fındık, Giresun fındık ezmesi ve fındıklı krokan ürünlerinin tescil başvurusunun paydaş kurum FİSKOBİRLİK tarafından yapıldığını bildiren Bölük, Türk Patent ve Marka Kurumu ile yakın çalışma içinde olduklarını, kısa sürede bu ürünlerin de tescil edilmesini umduklarını belirtti.

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FındıkGiresunKaliteMamülMarka
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