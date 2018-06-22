Girişimci iş adamları,

İSTANBUL (AA) - Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, "Ülkemizin, milletimizin ve gönül coğrafyamızın içinden geçmekte olduğu kritik sürecin ve 24 Haziran seçimlerinin öneminin farkında olan Girişimci İş Adamları Vakfı olarak, ülkemizi kenetlenmeye ve tüm üyelerimizi seçimlerde 'güçlü irade ve büyük Türkiye' için 'devam' demeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Koç, yaptığı yazılı açıklamada, millet olarak, İslam alemi olarak tarihte pek çok kez önemli süreçlerden geçtiklerini, bu süreçlerin çoğunda liderlerin iradesi ve milletin verdiği isabetli kararlar ile önemli aşamalar katederken, bazılarında iradesiz liderler ve yanlış tercihler yüzünden önemli fırsatlar kaçırdıklarını belirtti.

Koç, şunları kaydetti:

"Türk milleti ve İslam alemi olarak yine önemli bir sürecin içinden geçmekteyiz, önemli bir seçimin arifesindeyiz. Ülkemizin, milletimizin ve gönül coğrafyamızın içinden geçmekte olduğu kritik sürecin ve 24 Haziran seçimlerinin öneminin farkında olan Girişimci İş Adamları Vakfı olarak, ülkemizi kenetlenmeye ve tüm üyelerimizi seçimlerde 'güçlü irade ve büyük Türkiye' için 'devam' demeye davet ediyoruz.

Daha düne kadar dünyanın jandarmalığına soyunan ülkelerin hakim olduğu dünya arenasında bizler söz sahibi değilken, bugün gündem belirleyecek hale geldik. El açıp talimatlarına boyun eğmek durumunda kaldığımız IMF’ye kapıyı gösterip borç verecek hale geldik, kurumsal tefecilere karşı güçlü durmak için 'devam' diyoruz. Kendi silahını, tankını, helikopterini, İHA’sını, SİHA’sını yapan, kendi enerjisini üretecek, kısacası artık kendi ayakları üzerinde duracak bir ülke haline geldik. Artık gündem olan değil, gündem belirleyen bir Türkiye olduk. Hiçbir ülke, başta Orta Doğu olmak üzere bugün Türkiye’siz bir hesap yapamıyorsa, daha dün denilecek kadar yakın bir zamanda yürümekte zorlanan ülkemizin koşmaya devam edip şahlanması için 'devam' diyoruz."





- "Bu kararlı ilerleyiş için 'devam' diyoruz"





Güçlü bir ekonomiye sahip olmadan güçlü bir ülke olunamayacağı gibi güçlü bir irade olmadan güçlü bir Türkiye olamayacağını vurgulayan Koç, "O halde Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğindeki bu kararlı ilerleyiş için 'devam' diyoruz. Ülkemiz kalkınmasında büyük payı olan girişimcilere her zaman büyük destek veren, girişimcinin önünü açan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kutlu yürüyüşte destek olmak için 'devam' diyoruz. İstikrarlı büyüme ve kalkınmanın devamı için, en büyük 10 ekonomi arasına girebilmek için, milli manevi bütünlüğümüzü koruyabilmek için 'devam' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, üreterek büyüyen güçlü bir Türkiye, dünya markaları çıkaran bir Türkiye, daha güçlü bir girişimcilik ekosistemi, girişimcilerin daha verimli desteklendiği "girişimci dostu" bir ekonomi, enerji ihraç eden, güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye, yüksek faizle küçülmek yerine katma değerli üretimle sürekli büyümek, büyük millet, büyük devlet, büyük Türkiye için "devam" dediklerini kaydetti.

Koç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin, yeni yönetim modeliyle birlikte yeni dönemde girişimcilere daha çok önem vereceğinden ve girişimcilerin en büyük engeli olan bürokrasiyi kaldıracağından emin olduğumuz için 'devam' diyoruz. Girişimci İş Adamları Vakfı olarak, 24 Haziran Pazar günü, büyük millet, büyük devlet, büyük Türkiye için 'devam' diyoruz." ifadelerini kullandı.



