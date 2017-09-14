GİRİŞİMCİ KADINLAR - Engelini aştı, KOSGEB desteğiyle patron oldu

TEKİRDAĞ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Tekirdağ'da yaşayan, yüzde 92 bedensel engelli Harun Reşit Deveci (37), engellilerin ihtiyacı olan medikal malzemelere kolay ulaşabilmesi için KOSGEB'den hibe kredi desteği alarak medikal market açtı.

Deveci, Hayrabolu Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yaparken 2007 yılında denize çivileme atlaması sonucu omurilik felci geçirdi ve yüzde 92 oranında bedensel engelli oldu.

Daha sonra hayata küsmeyen ve engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için arkadaşları ile Hayrabolu Engelsiz Yaşam Derneğini kuran Deveci, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya taşındı.

Deveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılında denize çivileme atlaması sonucu, omurilik felci olduğunu ve hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Engelli olmasının kendisinin yaşam sevincini yitirmesine sebep olmadığını belirten Deveci, şunları kaydetti:

"Buradan herkese bir uyarım var, bilmediğiniz suya girmeyin. Sonucunda insanın hayatı kararabiliyor. Bunun sonucunda tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldım. Bir süre sonra devlet memurluğundan emekli oldum. Engelli olduktan sonra engellilerin sorunlarını daha çok görmeye başladım. Arkadaşlarımla beraber Hayrabolu Engelsiz Yaşam Derneğini kurduk. Orada güzel faaliyetler yaptıktan sonra Tekirdağ merkeze taşındık. Medikal sektöründe büyük bir açık vardı. Biz engellilerin ihtiyacı olan malzemelere ulaşamıyorduk. O yüzden medikal sektörüne girmeye karara verdik. Medikalcilere kızdığım içinde bu işe girdim. Gerçekten çok fahiş rakamlar vardı. Daha sonra KOSGEB'in girişimcilik kursuna katıldım. Girişimcilik sertifikasını aldım. Yaklaşık 35 bin liralık bir hibe aldım 2015 yılında. Daha sonra KOSGEB destekli 'Girişim Medikal MARKET 1' adlı işletmeyi açarak kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaptık. Ardından da Namık Kemal Üniversitesi karşısına da ikinci şubemizi açtık."

- "Aile desteği olmadan iş yerimi açamazdım"

Engelli olmasına rağmen iş yeri açmasının çevredeki insanlar tarafından olumlu karşılandığını aktaran Deveci, iş arkadaşlarından, "Biz bu halimizle yetişemezken sen bu kadar işe nasıl yetişiyorsun" gibi olumlu tepkiler aldığını anlattı.

Deveci, aile desteğinin önemli olduğunu ve onların desteği ile iş yerini açtığını vurgulayarak, "Ben aileme çok teşekkür ediyorum. Aile desteği olmadan iş yerimi açamazdım. Öncelikle aileme, iş hayatıma ve dernek arkadaşlarıma bana verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederim." dedi.

Ailesini sevdiğini ve 1 çocuğu olduğunu dile getiren Deveci, şunları söyledi :

"Biz engelliyiz deyip evde oturmaktansa bir şeylerle uğraşmayı tercih ettim. İnsanın canı, hiçbir şey yapmadığı zaman daha çok sıkılıyor ama bu şekilde olduğu zaman hayat devam ediyor ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bir de bu işle birilerine faydalı ve yardımcı olduğunu hissettiği zaman insanda bir huzur oluyor. Şu an hayatımdan mutluyum. Biz müşterilere doğru ürünü vermeye gayret gösteriyoruz. Ben engelli olduğum için ve sattığım ürünleri de kendim kullandığım için neyin ne olduğunu iyi biliyorum."

Deveci, gelecekle ilgili planları arasında iş hacmini artırmak olduğunu sözlerine ekledi.



