Girişimcilere Avrupa rotalı teşvik

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Avrupa Komisyonu sponsorluğunda düzenlenen ve Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) organize edilen 2019 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için başvuru süresi başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yarışmaya, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğe ve KOBİ'lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı, başarılı model ve projeler geliştirerek uygulayan kurum ve kuruluşlar katılabiliyor.

Avrupa Komisyonu sponsorluğunda düzenlenen, Türkiye'de KOSGEB'in organize ettiği Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2006 yılından beri veriliyor.

Girişimciliğin ve KOBİ'lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki iyi uygulamaların teşviki için gerçekleştirilen yarışma, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı"ndaki (COSME) İzlanda, Sırbistan ve Türkiye'deki girişimciler için önem taşıyor.

Yarışma, işletmeleri ve girişimciliği başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, iyi girişimcilik uygulama politikalarını sergilemek, paylaşmak, girişimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vererek cesaretlendirmek amacıyla düzenleniyor.

- 6 kategoride yapılacak

Bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen kararla yarışma, "girişimcilik ruhunun geliştirilmesi", "yeteneklere yatırım yapmak", "girişimcilik ortamının iyileştirilmesi", "işletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi", "kaynak etkinliğinin ve çevre dostu pazarların gelişiminin desteklenmesi", "sorumlu girişimcilik" kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Her kategori için bir başarı ödülü, ayrıca tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve ilham verici girişimcilik uygulamasına da jüri büyük ödülü verilecek.

Başvurular değerlendirilirken, projenin en az iki yıl boyunca uygulanmış, orijinal, yenilikçi, bölgede veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkıları içermesi göz önünde bulundurulacak.

Yarışmaya, yerel, bölgesel, ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kamu-özel ortaklıkları ve üniversiteler başvurabilecek.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri'ne başvurmak isteyenlerin KOSGEB'in "www.kosgeb.gov.tr" internet adresindeki formu doldurarak, 31 Mayıs'a kadar kuruma göndermeleri gerekiyor.