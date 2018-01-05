Girişimcilere İngiltere'de franchise fırsatı

İSTANBUL (AA) - Realty Co. Dünya Başkanı Fatih Elibol, gayrimenkul sektöründe franchise verebilmek adına İngiltere'de tüm yasal haklara sahip olduklarını belirterek, "Kraliyet Onayı olarak tanımlanan yasal izinler, İngiltere'de yeni bir hayat kurmak isteyen Türk girişimciler için emsalsiz bir avantaj sunuyor." ifadesini kullandı.

Elibol, yaptığı yazılı açıklamada, franchise yatırımcısının detaylarla vakit harcamadan direkt olarak işine yoğunlaşması için "İşletme Tipi Franchise Sistemi"ni hayata geçirdiklerini kaydetti.

Franchise ofislerini güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayan Elibol, "Ofisleri kuruyoruz, avukat ve mali müşavirlik desteği veriyoruz. Çağrı merkezini yönetiyoruz, ilanlarını biz yayınlıyoruz, ofis giderlerini ve basılı malzemelerini temin ediyoruz. Realty Akademi'de danışmanlarımıza kişisel ve mesleki gelişim programları veriyor, eğitim imkanları sunuyoruz. Tüm bunları, İşletme Tipi Franchise Sistemi'miz sayesinde başarıyla sürdürüyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Elibol, gayrimenkul sektöründe uluslararası standardizasyon sistemine uygun hizmet verdiklerini vurgulayarak, kendilerini "Dünyanın Gayrimenkul Vitrini" olarak konumlandırdıklarını ifade etti.

Gayrimenkul sektöründe 5 kıta, 47 ülkede bulunan ofisleri ile faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Elibol, Realty Co.'nun portföy değerinin 2017 itibarıyla 800 milyar avroya, dünyadaki işlem hacminin ise 2015-2016 raporlarına göre 564 milyar avroya ulaştığı bilgisini verdi.





- "Türkiye'deki franchise sayımızı 250'ye çıkarmak istiyoruz"





Fatih Elibol, Realty Co. çatısı altında Türkiye'deki faaliyetlerini Realty-TR markası ile sürdürdüklerini, mevcutta 11 olan franchise sayılarını 250'ye çıkarmak istediklerini kaydetti.

Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarını aynı anda sürdürdüklerine dikkati çeken Elibol, İngiltere'de heyecan verici gelişmeler olduğunu ifade etti.

Elibol, gayrimenkul sektöründe franchise verebilmek adına İngiltere'de tüm yasal haklara sahip olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Realty-UK olarak İngiltere'de hızla büyüyoruz. İngiltere'de Chelsea ve Westminster'de ofislerimizi kısa sürede aktif ettik. 2018'in ilk aylarında merkez ofisimizin yanı sıra 5 franchise ofisinin daha açılışını gerçekleştireceğiz. İngiltere'de ilk yılın sonunda 50 franchise sayısına ulaşma hedefimiz var. Kraliyet Onayı olarak tanımlanan yasal izinler, İngiltere'de yeni bir hayat kurmak isteyen Türk girişimciler için emsalsiz bir avantaj sunuyor. Franchise sistemimiz içinde hazır, çalışan ve para kazanan bir ofis sunuyoruz.

Bu süreçte, Türk girişimcilerimiz İngiltere genelinde tüm yasal haklara sahip oluyor ve kazançlı bir hayatın anahtarını da ellerine alıyor. Yatırımcımız İngiltere'de olmadan, mevcut düzenini bozmadan para kazanıp, vatandaşlığa kadar uzanabilecek tüm yasal hakları elde edebiliyor. İşletme Tipi Franchise Sistemi'miz sayesinde yeni hayatının adımlarını garantili olarak atıyor."