AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da 11 yıl Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) proje desteklerinden yararlanacaklara danışmanlık yapan Resul Sündük, girişimcilere örnek olmak için kurduğu tesiste 70 milyon solucanla sera ve meyve üreticilerine organik gübre üretiyor.

Sündük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yapı Öğretmenliğini Bölümünden mezun olduktan sonra kurduğu firmasıyla 11 yıl KOSGEB desteklerine ilişkin birçok girişimciye proje danışmanlığını yaptığını söyledi.

Danışmanlık hizmeti verdiği girişimciler adına solucan gübresi üretim tesisi üzerine araştırma yaparken, bu alanda yatırım yaparak örnek olmaya karar verdiğini anlatan Sündük, şöyle konuştu:

"Girişimciler bize gelip 'solucan gübresi nasıl yapılır, nasıl satılır, içerisinde ne olmalıdır, izinler nasıl olmalı, bu işin teşviki ve desteği var mı' gibi çeşitli sorular soruyorlardı. İlk sorular geldiğinde 'solucan küçücük, bunun gübresi ne olur' diye bakıyordum ancak araştırmalarım neticesinde önemli bir yatırım alanı olduğunu hatta bu konuda devlet desteğinin bulunduğunu öğrenince fikrim değişti. Yaklaşık 3 yıl önce araştırmaya başladığımız bu sektörün 8 aydır içerisindeyiz."

- "Bütün girişimcilere tavsiye ediyoruz"

Sündük, sektörün Türkiye'de 11-12 yıllık bir geçmişinin olduğunu belirterek, küçük bir bütçeyle kendi imkanlarıyla kurdukları tesiste yaklaşık 70 milyon solucanla gübre üretimi yaptıklarını aktardı.

Türkiye'de organik gübre üretiminde en çok Kırmızı Kaliforniya solucanının kullanıldığına işaret eden Sündük, "Bu hayvanlar çok çalışkan. Gece gündüz çalışarak hem gübre hem de yavru üreten çok güzel varlıklar. Biz, birçok girişimciye hizmet verirken bu sektörle çok geç tanıştık. Bu işi yapmaktan çok mutluyuz. Bütün girişimcilere tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

- "Kimyasal gübreye göre çok ucuz"

Solucanların doğada toprağı düzenleyici bir özelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Sündük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Besin olarak hayvansal atıkları kullanıyorlar. Ortaya çok kaliteli, potasyum, kalsiyum ve humus değeri yüksek organik gübre çıkıyor. Bu gübreyi daha çok seracılar ve meyve üreticileri kullanıyor. Kullanılan arazilerde verim artışının yanı sıra erken yetiştirme ve toprağın su tutma süresini uzatıyor. Kimyasal gübreye göre daha ucuz hem de yetiştirilen ürünler organik olduğu için fiyatı biraz daha farklı."

Sündük, bilgi ve tecrübelerini diğer girişimcilerle paylaştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'da 500 sebze ve meyve üreticisine eğitimler verdik. Girişimci adayları kendi işlerini kurarken solucanı tanımış oldu. Çiftçilerimiz solucan gübresini tarlada nasıl kullanacaklarını öğrendi ve arazilerinde kullanmaya başladı. Çok zahmet isteyen bir iş değil hatta bazı girişimciler bunu ek iş olarak yapabilir."

- "Yıllık üretimimiz 300 ton civarında"

Tesisin il genelinde bu alandaki en büyük işletme olduğunu dile getiren Sündük, şunları kaydetti:

"Sektör, Türkiye'de ihtiyacın ancak yüzde 5'ini karşılayabiliyor. Kendi üretimimize çok rahatlıkla pazar bulabiliyoruz. Üretimimiz Afyonkarahisar'a bile yetmiyor. Yurt dışından Mısır, Almanya, Libya, Kuveyt ve bazı Asya ülkelerinden çok fazla talep geliyor ancak yurt dışına ihraç edecek kadar üretimimiz henüz yok. Yıllık üretimimiz 300 ton civarında. Çok sayıda girişimci bu sektöre girerse bu talebe cevap verilebilir."



